2025 yılı Rusya'da yeni otomobil satışlarını nasıl etkileyecek? Uzman isim açıkladı...

Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsev, Rusya’da paralel ithalat yöntemiyle gerçekleştirilen otomobil satışlarında düşüş yaşandığını söyledi.

“Paralel ithalat yalnızca çok talep gören veya premium araçlarla sınırlı kalacak. Toplam hacim ise önemli oranda azalacak” diyen Kalitsev, geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren yerli otomobil üretiminin arttığını açıkladı.

Yeni otomobil 2025 satış öngörüsü: 1,4 milyon

Rusya’ya paralel ithalatla getirilen otomobillerin toplam otomobil ithalatında yüzde 10 paya sahip olduğuna işaret eden Kalitsev, söz konusu oranın yarı yarıya azalmasını beklediklerini ifade etti ve 2025 tahminlerini paylaştı: “Yeni otomobil satışlarında bu yıl 1,4 milyonla yüzde 15 düşüş bekliyoruz. Piyasadaki olumsuz eğilimleri göz önünde bulundurursak bu çok kötü bir sonuç olmayacak” dedi.

Çin'den toparlanma sürecine destek

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti. Ülkeye yaptırım uygulayan Batılı ülkelerde üretilen otomobiller ise paralel ithalat yöntemiyle tedarik ediliyor.