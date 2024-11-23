25 Bin Euro'nun Altındaki En İyi Otomobil kategorisinde Altın Direksiyon Ödülü Citroen C3'ün oldu

Yeni Citroen C3 ve e-C3 modelleri, '25 Bin Euro'nun Altındaki En İyi Otomobil' kategorisinde Altın Direksiyon ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ödül, Avrupa otomotiv endüstrisinin en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor ve Almanya'nın başkenti Berlin'deki Axel Springer Verlag tarafından her yıl, yılın en iyi yeni otomobillerine veriliyor.

Yeni C3 ve e-C3 ile şirket, tamamen elektrikli B segment küçük otomobil dünyasında fiyat-performans oranı açısından öne çıkıyor.

'Herkes için mobilite'

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Citroen Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Laurent Diot, ödülü almaktan mutluluk ve ayrıca C3'ün bugüne kadar elde ettiği başarılardan da gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

* Yeniden yapılanmamızın amaçlarından biri de yenilenen ürün gamımız ile yüksek düzeyde erişilebilirlik sağlamak ve böylece herkes için mobilite sunmak. Altın Direksiyon ödülünü vererek bizleri teşvik ettikleri için okuyuculara, uzman jüriye ve editör ekibine teşekkür etmek istiyoruz.