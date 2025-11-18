27 yıllık serüven bitti: Ford Focus üretimi durduruldu

ABD'li otomotiv devi Ford, en sevilen modellerinden olan Focus üretimini sonlandırdı.

Şirketin resmi internet sitesinde "Maalesef, Ford Focus modelini artık üretmiyoruz. Sizin ve aileniz için ideal olan diğer araçlar hakkında yerel bayinize danışın" ifadelerine yer verildi.

Böylece 27 yıldır üretilen ve 12 milyonun üzerinde satış yapılan Focus'un üretiminin durdurulduğu resmileşti.

Şirket, 2022 yılında yaptığı açıklamada elektrikli dönüşüm stratejisi kapsamında Focus modellerinin üretimine son vereceğini duyurmuştu.

Focus'un yerini ise iki elektrikli model Explorer ve Capri aldı.

Fabrikanın geleceği belirsizliğini koruyor

Uzun yıllar Focus’un üretildiği Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrika ise kapılarını kapattı.

Tesisin geleceği belirsizliğini sürdüyor. Ford daha önce Saarlouis'te yeni bir model üretmeyi planlamadığını ve fabrika için henüz bir alıcı çıkmadığını açıklamıştı.

2. sıradan 12. sıraya geriledi

Ford'un Avrupa'daki en yüksek hacimli iki modeli olan Focus ve Fiesta'nın piyasadan çekilmesi, şirketin Avrupa'da pazarındaki konumunu önemli ölçüde değiştirdi.

Avrupa endüstri kuruluşu ACEA'ya göre, Ford, 2015'te Avrupa'nın ikinci büyük markasıyken geçen yıl 12. sıraya geriledi ve bu süre zarfında pazar payının neredeyse yarısını kaybetti.