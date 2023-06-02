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3 otomobil markası yüzde 5'e yakın zam yaptı

Kurda yaşanan yukarı yönlü hareketler otomobil markalarını da etkiliyor. Otomobil firmaları yeni zamlar açıklıyor.

Haber Merkezi
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Kurda yaşanan yukarı yönlü hareketler otomobil markalarını da etkiliyor. Otomobil firmaları yeni zamlar açıklıyor.

Tesla’ya yüzde 2-6; Toyota’ya yüzde 2-4 arası fiyat artışı uygulanmıştı.

Diğer zam gelen marka ve modeller de şu şekilde:

Honda Civic, Jazz, CR-V, City, Accord : Yüzde 4

Peugeot 208, 2008, 308, 408, 3008,5008 +EV modeller : Yüzde 6-7

Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka +EV modeller : Yüzde 5-7

Citroen C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, C-Elysee : Yüzde 6-9

Nissan Juke, Qashqai, X-Trail : Yüzde 2-3

Nissan Qashqai Tekna : Yüzde 8

Hyundai i20, Tucson : Yüzde 5

Kia Sportage : Yüzde 1 

tomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter’dan üç yeni markanın çeşitli modellerinde ortalama yüzde 4 ila 5’e varan zamları duyurdu: