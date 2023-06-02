3 otomobil markası yüzde 5'e yakın zam yaptı
Kurda yaşanan yukarı yönlü hareketler otomobil markalarını da etkiliyor. Otomobil firmaları yeni zamlar açıklıyor.
Kurda yaşanan yukarı yönlü hareketler otomobil markalarını da etkiliyor. Otomobil firmaları yeni zamlar açıklıyor.
Tesla’ya yüzde 2-6; Toyota’ya yüzde 2-4 arası fiyat artışı uygulanmıştı.
Diğer zam gelen marka ve modeller de şu şekilde:
Honda Civic, Jazz, CR-V, City, Accord : Yüzde 4
Peugeot 208, 2008, 308, 408, 3008,5008 +EV modeller : Yüzde 6-7
Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka +EV modeller : Yüzde 5-7
Citroen C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, C-Elysee : Yüzde 6-9
Nissan Juke, Qashqai, X-Trail : Yüzde 2-3
Nissan Qashqai Tekna : Yüzde 8
Hyundai i20, Tucson : Yüzde 5
Kia Sportage : Yüzde 1
tomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter’dan üç yeni markanın çeşitli modellerinde ortalama yüzde 4 ila 5’e varan zamları duyurdu:
Bugünkü otomobil zamları‼️— Emre Özpeynirci 🚙 (@eozpeynirci) June 2, 2023
📌Renault Clio, Taliant, Captur, Megane👉 %4-5
📌 Fiat Egea Sedan, Egea Cross👉%4-5
📌Seat Ibiza, Leon, Arona👉%4-5 https://t.co/AhSQHrNi5r