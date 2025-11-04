320 bin Jeep'i geri çağırdı: "Araçlarınızı dışarıda park edin"

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasına göre, bazı Jeep Wrangler ve Grand Cherokee plug-in hibrit araçlarda yüksek voltajlı batarya paketlerindeki hücrelerde ayırıcı tabaka hasarına karşı hassasiyet tespit edildi.

Bu durum, olası bir batarya yangını riskine yol açabileceği gerekçesiyle 2020–2025 yılları arasında üretilen modellerin geri çağrılmasına neden oldu.

“Şarj etmeyin, kapalı garajda bırakmayın"

Stellantis, sürücülere araçlarını kapalı garajlarda bırakmamaları ve şarj etmemeleri çağrısında bulundu. Şirket, problemin kaynağını araştırdığını ve güvenli bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.

Geri çağırma kararı, Stellantis’in ABD pazarında yeniden güçlenmeye çalıştığı bir döneme denk geldi. Yeni CEO Antonio Filosa, selefi Carlos Tavares’in maliyet odaklı politikalarından farklı olarak 10 milyar dolarlık yatırım planıyla ABD’de büyümeyi hedefliyor. Şirket, Dodge ve Ram markalarıyla birlikte elektrikli araç yatırımlarını da hızlandırmayı planlıyor.