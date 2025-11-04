4 büyük marka güçlerini birleştirdi! Hedef: Sürücüsüz taksiler

Otomotiv devi Stellantis, teknoloji şirketleri Nvidia, Uber ve Foxconn ile birlikte, küresel ölçekte robotaksi (sürücüsüz taksi) hizmeti sunacak otonom araçların geliştirilmesi ve konuşlandırılması amacıyla iş birliği yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, ortak proje kapsamında sürücüsüz araçların üretimine 2028 yılında başlanması planlanıyor.

Görev paylaşımı netleşti

Anlaşma çerçevesinde Stellantis; araçların tasarımı, mühendisliği ve üretiminden sorumlu olacak. Nvidia, otonom sürüş teknolojisini destekleyecek yazılım altyapısını sağlayacak, Foxconn ise donanım geliştirme ve sistem entegrasyonu alanında katkı sunacak.

Uber, iş birliğinin uygulama kısmında yer alacak ve başlangıçta dünya genelinde seçili şehirlerde 5.000 adet robotaksiyi hizmete sunmayı hedefliyor.

"Artan talebi karşılamak için çözüm yaratmayı hedefliyoruz"

Stellantis CEO’su Antonio Filosa, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Artan talebi karşılamak için otonom araçlara hazır platformlar oluşturduk ve yapay zeka, elektronik ve mobilite hizmetlerinde liderlerle ortaklık kurarak ölçeklenebilir bir çözüm yaratmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.