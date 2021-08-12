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7 kritere göre en iyi SUV hangisi?

İşte önde gelen SUV'lerin fiyat-performans sıralaması ve artıları-eksileri...

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere'de SUV'ların otomobil satışlarındaki payı son 10 yılda üç katına çıktı, Almanya'da geçen yıl satılan her üç otomobilden biri SUV oldu. Türkiye’de ise geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 77 bin 178 adet satışı olan SUV’lerin satışı bu yıl aynı dönemde 119 bin 615 adede çıktı. Bu, SUV’lerin pazar paylarının sadece 1 yıl içerisinde yüzde 28’den yüzde 35’e çıktığı anlamına geliyor. Yani Türkiye’de de artık satılan her üç otomobilden biri SUV. 

28 SUV, Forbes dergisi kriterleri ve Türkiye'deki fiyatlarına göre fiyat-performans açısından incelendi. 

İşte SUV'ların eksileri ve artılarıyla karneleri...