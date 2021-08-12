7 kritere göre en iyi SUV hangisi?

İngiltere'de SUV'ların otomobil satışlarındaki payı son 10 yılda üç katına çıktı, Almanya'da geçen yıl satılan her üç otomobilden biri SUV oldu. Türkiye’de ise geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 77 bin 178 adet satışı olan SUV’lerin satışı bu yıl aynı dönemde 119 bin 615 adede çıktı. Bu, SUV’lerin pazar paylarının sadece 1 yıl içerisinde yüzde 28’den yüzde 35’e çıktığı anlamına geliyor. Yani Türkiye’de de artık satılan her üç otomobilden biri SUV.

28 SUV, Forbes dergisi kriterleri ve Türkiye'deki fiyatlarına göre fiyat-performans açısından incelendi.

İşte SUV'ların eksileri ve artılarıyla karneleri...