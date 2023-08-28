8 milyon TL’lik dev Çinli geldi

Çin devlet başkanı için 1953 yılında üretime başlayan ve Çin’in en önemli üreticilerinden biri haline gelen Hongqi artık Türkiye’de. İlk etapta sadece elektrikli modelle Türkiye’de olan markanın yakın dönemde başka modelleri de gelecek. Bünyesinde Aston Martin distribütörlüğünü de D-D Motors tarafından temsil edilen aynı marka 5,2 metrelik dev SUV modeli ile dikkat çekecek. Dikkat çekecek diyorum çünkü bunu yaşadım tecrübe ettim.

Bodrum’daki özel test sürüşünde tüm gözler üzerimde ve dolayısıyla otomobildeydi. Dikkatsiz gözlerin dışarıdan Rolls-Royce olarak adlandırdıkları model, altı ya da yedi kişilik olarak tercih edilebiliyor. 2 + 2 + 2 şeklindeki oturma düzeni arka koltuklardakilere uçaktaki business class konfor yaşatıyor. Üçüncü sıra koltuklar kısa seyahatler ve çocuklar için yeterli.

Tüm koltuklar elektrikle üç sırada da iklimlendirme var. İç mekanda test aracımdaki kırmızı döşemeler oldukça yakışıklı gözüküyordu. Saklama alanı açısından oldukça bonkör bir otomobil, dediğim gibi netice Çin devlet başkanı için üretilmiş bir marka. 1953 yılından bu yana kendini çokça geliştirmiş. Şu anda 5000’den fazla mühendis araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor ve markanın geleceğine katkı sağlamaya çalışıyor. İkiz elektrikli motorlarla 0-100 km hızlanmasını beş saniyenin altında gerçekleştiren bu dev SUV, 551 HP güç ve 751 Nm tork üretiyor.

Yedi farklı renk seçeneği ile satılacak olan e-HS9’da 99 kWh’lik batarya görev yapıyor. Sürüş hissi biraz Amerikan otomobillerini andırıyor, konfor odaklı spor moda kullandığın zaman işler birazcık daha sportif hale geliyor, ekonomi modunda oldukça konforlu bir SUV. Türkiye’ye ilk etapta 75 tane getirilmesi planlanan modelin rakamları artabilir.

Başlangıç fiyatı yaklaşık 8 milyon TLı. Beş yıl 150.000 km garanti, 8 yıl 160 bin km batarya garantisi ve iki yıl 5 servis garantisi hizmetlerden. Şimdilik sadece İstanbul’da satılacak ama talebe göre bayilikler de verilebilir. Uzun yıllar sonra ilk defa bir otomobilde sigara modu gördüm. Özellikle Çin’de hala çok fazla sigara içildiği için böyle bir modun tercih edildiğini düşünüyorum. Ayrıca dört tane multimedya ekran içerisinde çocuk uyutma modu da yer alıyor.

Ekstra vergi fiyatı uçuruyor

Amerika ve Çin’e uygulanan ekstra vergiler otomobil fiyatlarını ve markaların akıbetini belirlemeye devam ediyor. BMW’nin Amerika’da üretilen önemli model ailesi bu vergiye takılmış durumd. Çinli markalar da ekonomik otomobil satma hevesiyle çıktıkları yolda yeni vergi nedeniyle biraz endişeli. Yine Amerika’dan gelen pek çok elektrikli, SUV model de gelemiyor.

Sözün özü, yine verginin, vergisinin vergisini ödeyip hala otomobil almakta zorlanıyoruz. İyi otomobile binmek 2023 yılında artık lüks olmamalı. Son olarak D-D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, markayla çok sıkı bir şekilde ilgileniyormuş, hatta ilk satışları bizzat yine kendi yapmış. Yeni marka hayırlı olsun, ekstra vergilerden kurtulmak dileğiyle.