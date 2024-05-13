AB ağır vasıtaların emisyonlarını azaltıyor

AB Konseyi, yeni kurallarla kamyon ve otobüslerden kaynaklanan kirlilik ve karbon salımı azaltılacak. Otobüs ve kamyonlar da dahil yeni ağır vasıtalara yönelik karbon emisyonu düşürme hedefleri güncellenecek.

16 tonun üzerindeki ağır vasıtaların emisyonları 2030'dan itibaren yüzde 45, 2035'ten itibaren yüzde 65 düşürülecek. 2040'tan itibaren satılacak yeni kamyon ve otobüs gibi çeşitli ağır vasıtaların emisyonunun yüzde 90 düşük olması gerekecek.

Bu hedefler, 2035'ten itibaren 7,5 tonun üzerindeki kamyonlar, yolcu otobüsleri ve diğer çeşitli araçlar için de geçerli olacak.

Ayrıca, 2030'dan itibaren AB'de satılan yeni şehir içi otobüslerin yüzde 90'ının sıfır emisyonlu, 2035'ten itibaren de tamamının sıfır emisyonlu olması gerekecek. Şehirlerarası otobüsler ise bu hedeften muaf tutulacak.

Yeni kurallar bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.