AB otomobil pazarında dönüşüm hızlandı: Elektrikli ve hibritler öne çıktı

Avrupa otomobil pazarındaki daralma, yılın ilk aylarında sınırlı da olsa etkisini sürdürdü. Buna karşın elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talebin artmaya devam ettiği görüldü.

Yeni otomobil kayıtlarında düşüş

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil kayıtları yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 azaldı. Böylece ocak ayındaki zayıf başlangıcın ardından pazardaki daralma eğilimi devam etti.

Elektrikli araçların payı artıyor

Elektrikli araç segmentinde büyüme sürerken, bataryalı elektrikli araçların (BEV) pazar payı Ocak-Şubat döneminde yüzde 18,8'e yükseldi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 15,2 seviyesindeydi.

Hibrit araçlar ise yüzde 38,7'lik pay ile AB'de en çok tercih edilen motor tipi olmaya devam etti. Plug-in hibrit modellerin de pazar içindeki konumunu güçlendirdiği belirtildi.

Fosil yakıtlı araçlarda gerileme

Buna karşılık benzinli ve dizel araçların toplam pazar payı yüzde 30,6'ya gerileyerek geçen yılki yüzde 38,7 seviyesine göre belirgin bir düşüş kaydetti.