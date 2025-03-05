AB, otomotiv sektörünü canlandırmak için eylem planını açıkladı!

Elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama ve Çin'in otomobil pazarındaki güçlü rekabeti, Avrupa Birliği'ni harekete geçirdi. AB Komisyonu, otomobil sektörünü yeniden canlandırmak ve rekabet gücünü artırmak için kapsamlı bir eylem planı açıkladı.

AB Komisyonu'nun sürdürülebilir ulaşım ve turizmden sorumlu üst düzey yetkilisi Apostolos Tzitzikostas, planın “Avrupa’nın otomobil üreticilerini, tedarikçilerini ve hizmet sağlayıcılarını yenilikçi, rekabetçi ve Avrupa’ya sıkı sıkıya bağlı tutmayı” hedeflediğini belirtti.

Von der Leyen’den esneklik vurgusu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yeni planın temel unsurlarını açıklayarak, "Üzerinde mutabık kaldığımız emisyon hedeflerine bağlı kalacağız, ancak pragmatik ve esnek bir yaklaşımla. Ortak amacımız, Avrupa'da vatandaşlarımıza, ekonomimize ve çevremize fayda sağlayan sürdürülebilir, rekabetçi ve yenilikçi bir otomobil endüstrisi oluşturmaktır" dedi.

Çin rekabeti ve elektrikli araç krizi

Son dönemde Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarında giderek daha fazla yer edinmesi, yerli üreticiler için endişe kaynağı haline geldi.

Aynı zamanda elektrikli araç satışlarının beklentilerin altında kalması, sektörde belirsizliği artırdı. AB’nin açıkladığı bu yeni yol haritası, Avrupa’daki otomobil üreticilerini desteklemeyi ve sektörde dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

Yeni planın detayları önümüzdeki günlerde netleşirken, otomotiv sektörünün bu stratejiye nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.