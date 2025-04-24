ABD talebi Toyota’yı uçurdu: Yurtdışı satışlar rekor kırdı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, Mart ayında yurtdışı satışlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin bu performansında, Nisan ayında ABD’de devreye girmesi planlanan yeni ithalat tarifeleri öncesi Kuzey Amerika'daki yoğun talep etkili oldu.

Toyota'nın yaptığı açıklamaya göre, Mart ayında Japonya dışı pazarlarda 814.105 araç satıldı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7’lik bir artışa işaret ediyor. Özellikle Kuzey Amerika pazarı, potansiyel gümrük tarifeleri öncesindeki sipariş yoğunluğuyla öne çıktı. Bölgedeki satışlar, güçlü talebin de etkisiyle yüzde 6,8 arttı.

Satışlardaki bu yükselişe paralel olarak üretim de hız kazandı. Toyota, Mart ayında küresel üretimini yıllık bazda yüzde 9,1 artırarak 880.476 araca çıkardı. Bu da şirketin üst üste üçüncü kez aylık üretimini artırdığını gösteriyor.

Analistler, ABD'deki ithalat vergisi planlamasının ve bölgede devam eden talep artışının, özellikle Japon otomobil üreticileri için kısa vadeli fırsatlar yarattığını, ancak uzun vadede belirsizlik yaratabileceğini değerlendiriyor.