ABD’de elektrikli araç teşviki için yolun sonu gözüktü! Yeni yasa teklifi Meclis'te

ABD Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi üyeler, sıfır emisyonlu araçlara yönelik vergi teşviklerini sona erdirmeyi öngören kapsamlı bir vergi reformu tasarısı sundu. Teklife göre, elektrikli araç üretimini ve tüketimini teşvik etmek amacıyla uygulanan 7.500 dolarlık yeni araç ve 4.000 dolarlık kullanılmış araç vergi kredisi 31 Aralık itibarıyla kaldırılacak.

Ancak henüz 200 bin elektrikli araç satmamış olan otomobil üreticileri için yeni araç kredisi bir yıl daha yürürlükte kalacak. Tasarı, Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi’nde görüşülecek.

ABD Elektrikli Sürücü Taşımacılığı Derneği Başkanı Genevieve Cullen, öneriyi sert bir dille eleştirdi. Cullen, “Elektrifikasyona yapılan federal yatırımı ortadan kaldırmak, ABD’nin enerji inovasyonundaki liderliğini terk etmek anlamına gelir. Bu öneri, dar görüşlü ve felaketle sonuçlanabilecek bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Cullen ayrıca, bu tür bir düzenlemenin Çin gibi ülkelerin pazarda büyük avantaj kazanmasına yol açabileceğini ve ABD’nin üretim kapasitesi ile istihdamını tehdit edeceğini savundu.

ABD Hazinesi, yalnızca 2024 yılında elektrikli araç satışları için 2 milyar dolardan fazla vergi iadesi sağladı.