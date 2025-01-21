AB'de geçen yıl en çok satılan sıfır otomobil markası açıklandı

AB pazarında yeni otomobil satışı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,8 artarak 10 milyon 632 bin 381'e ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nİn verdiği bilgiye göre, AB üyesi ülkelerde 2024 yılında satılan yeni otomobillerin yüzde 33,3'ü benzinli, yüzde 30,9'u hibrit, yüzde 13,6’sı elektrikli, yüzde 11,9'u dizel, yüzde 7,1'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,1'i diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

İki yeni araçtan biri elektrikli, hibrit veya fişli hibrit...

Geçen yıl satılan yeni otomobillerin 3 milyon 543 bini benzinli, 3 milyon 289 bini hibrit, 1 milyon 448 bini elektrikli, 1 milyon 268 bini dizel, 759 bini fişli hibrit ve 326 bini diğer yakıtlı modeller oldu. Böylece, geçen yıl AB'de tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobil modellerinin toplam satışlardaki payı yüzde 51,6 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl bir önceki yıla kıyasla elektrikli otomobil satışları yüzde 5,9, fişli hibrit satışları da yüzde 6,8 düştü. Söz konusu dönemde Almanya'da 2 milyon 817 bin, Fransa'da 1 milyon 718 bin, İtalya'da 1 milyon 559 bin ve İspanya'da 1 milyon 16 bin yeni otomobil satıldı.

İlk üçte yer alan isimler: Volkswagen, Stellantis ve Renault

Üreticilere göre, 2024 yılında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 841 bin 451 araçla Volkswagen Grubu yaptı. Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 1 milyon 742 bin 73 otomobil sattı. Renault Grubu ise 1 milyon 152 bin 167 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.