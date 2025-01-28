AB'de minibüs ve otobüs satışları arttı

ACEA, (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) 2024 yılına ait Avrupa Birliği ticari araç satış verileri açıkladı. Buna göre, AB'de 2024'te kamyon satışları yüzde 6,3 azalırken, minibüs satışları yüzde 8,3 ve otobüs satışları ise yüzde 9,2 arttı.

Zirve İspanya'nın

2024 yılında AB'deki yeni minibüs satışları, dört ana pazardaki olumlu sonuçların etkisiyle yüzde 8,3 artarak 1 milyon 586 bin 688 adede ulaştı. İspanya yüzde 13,7'lik artışla başı çekerken, onu yüzde 8,4 ile Almanya, yüzde 1,1 ile Fransa ve yüzde 0,9 ile İtalya takip etti.

Yeni AB otobüs satışları 2024 yılında 2023 yılına kıyasla yüzde 9,2 artarak 35 bin 579 adede ulaştı. İtalya çift haneli yüzde 26,7'lik kayda değer bir büyüme kaydederken, İspanya yüzde 10,3, Fransa ise yüzde 2,2 oranında artış gösterdi. Öte yandan Almanya yüzde 2'lik bir düşüş yaşadı.

Kamyon satışlarında azalma

AB'de yeni kamyon kayıtları ise 2024 yılında yüzde 6,3 oranında azalarak 327 bin 896 adede geriledi. Bu düşüş temel olarak ağır kamyon satışlarındaki yüzde 8,5'lik düşüşten kaynaklanırken, orta kamyon kayıtlarındaki yüzde 5,6'lık artışla kısmen hafifletildi.

Dört büyük pazar arasında Almanya (- yüzde 6,9), Fransa (-yüzde 2,9) ve İtalya (-yüzde 0,7) düşüş yaşarken, İspanya yüzde 12'lik bir artış kaydetti.