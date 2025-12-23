AB’de otomotiv dengesi değişiyor: Elektrikli yükseldi, benzinli ve dizel geriledi

2025 yılının Kasım ayına kadar olan süreçte Avrupa Birliği genelinde yeni otomobil kayıtları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 oranında artış kaydetti. Toplam pazardaki büyüme sınırlı kalırken, sektördeki en dikkat çekici hareketlilik elektrikli araç satışlarında yaşandı.

Elektrikli araçların pazar payı yükselişte

Bataryalı tam elektrikli otomobillerin toplam pazardan aldığı pay, yılın ilk 11 ayında yüzde 16,9’a yükseldi. Bu oran, yıl başında yapılan tahminlerle uyumlu bir seyir izlerken, AB’nin yeşil dönüşüm ve karbon nötr hedefleri doğrultusunda artışın devam etmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Tam elektrikli satışların yükünü dört ülke taşıdı

Ocak-Kasım döneminde toplam 1 milyon 662 bin 399 adet yeni tam elektrikli araç trafiğe kaydedildi. Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa, bu satışların yüzde 62’sini oluşturdu. Söz konusu ülkelerde elektrikli otomobil satışlarında çift haneli artışlar dikkat çekti.

Hibrit-elektrikli araçlar ise 3 milyon 408 bin 907 adetlik satışla toplam pazarda yüzde 34,6 paya ulaştı. İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya, hibrit segmentinde en güçlü büyümenin görüldüğü ülkeler oldu.

Plug-in hibrit otomobillerde de belirgin bir yükseliş yaşandı. Bu segmentte satışlar 912 bin 723 adede çıkarken, pazar payı yüzde 9,3’e yükseldi. İspanya yüzde 113, İtalya yüzde 80,6 ve Almanya yüzde 62,7’lik artış oranlarıyla öne çıktı. Kasım ayında yıllık bazda tam elektrikli araç satışları yüzde 44,1, hibritler yüzde 4,2 ve plug-in hibritler yüzde 38,4 arttı.

Elektrikli ve hibrit araçlara olan ilginin artması, içten yanmalı motorlu otomobillerin pazar payında sert düşüşlere neden oldu. Benzinli araç kayıtları yüzde 18,6 gerileyerek 2 milyon 665 bin 739 adede indi. Bu segmentin toplam pazar payı yüzde 27’ye düştü. Fransa’da yüzde 32,1, Almanya’da yüzde 22,4, İtalya’da yüzde 17,4 ve İspanya’da yüzde 14,6 oranında düşüş kaydedildi.

Dizel araçlarda da benzer bir gerileme yaşandı. Kayıtlar yüzde 24,4 azalırken, dizelin pazar payı yüzde 9 seviyesine düştü. Kasım ayında yıllık bazda benzinli araç satışları yüzde 21,9, dizel araç satışları ise yüzde 23,2 oranında azaldı.

Tesla’nın AB satışlarında sert düşüş

Verilere göre, Tesla’nın Avrupa Birliği ülkelerindeki satışları yüzde 34 geriledi. Bu alanda Tesla’yı yüzde 9,2 payla Toyota, yüzde 8,8 ile Nissan izledi.