AB’den 2035 hamlesi: Elektrikli araçta takvim gevşiyor, hibritlere yeşil ışık

Avrupa Birliği’nin 2035’te içten yanmalı motorlu araçları yasaklama hedefinden geri adım atması, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirdi. Analistler ve sektör uzmanları, Brüksel’in tamamen elektrikli sürüşe geçiş için belirlediği son tarihi esnetmesinin, Avrupalı otomobil üreticilerine hibrit ve benzinli modelleri satmak için daha fazla zaman tanıdığını, ancak uzun vadede elektrikli araçların hâlâ kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

2035 kararında güncellemeye gidildi

Avrupa Komisyonu, Salı günü otomotiv sektöründen gelen yoğun lobi faaliyetlerinin ardından, 2035 itibarıyla içten yanmalı motorlu araçlara fiili yasak getiren planı gevşetmeye yönelik düzenlemelerini açıkladı. Bu adımın, özellikle Çinli üreticilerin hızla büyüyen rekabetine karşı Avrupa merkezli markalara nefes aldırması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte plug-in hibritler, menzil uzatıcıya sahip elektrikli araçlar ve hatta bazı geleneksel motorlu modellerin 2035 sonrasında da yollarda kalmasının önü açılıyor. Brüksel ayrıca Avrupa’da üretilen modeller için ek teşvikler içeren yeni bir “küçük elektrikli araç” kategorisi oluşturulmasını önerdi. Sektör temsilcileri, bu adımların otomobil üreticilerinin uzun süredir talep ettiği imtiyazların büyük bölümünü karşıladığını belirtiyor.

“Çinlileri yakalamak için zaman kazanıldı”

Danışmanlık şirketi Grant Thornton Stax’ın Genel Müdürü Phil Dunne, Komisyon’un kararını “Avrupa otomotiv endüstrisine stratejik seçim yapma ve rekabet etme şansı tanıyan bir hamle” olarak değerlendirdi. Dunne, “Umarım bu süreç, Avrupalı üreticilerin maliyet açısından rekabetçi elektrikli araçlarla Çinli rakiplerini yakalamasına imkân verir” dedi.

Bu değişiklikle birlikte Mercedes ve BMW gibi premium markalar, tamamen elektrikli modellere geçmeden önce plug-in hibrit satışlarını daha uzun süre sürdürebilecek. Fiat 500 ve Clio gibi küçük modelleri bulunan Stellantis ve Renault ise, özellikle şehir içi kullanım için tasarlanan ve sübvansiyon içeren yeni küçük elektrikli araç kategorisinden faydalanabilecek.

AB’nin bu yaklaşımı, elektrikli araçlara verilen desteğin geri çekildiği ABD’den ayrışıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın elektrikli araç teşviklerine mesafeli tutumuna karşın, AB elektrikli dönüşümü yavaşlatmak yerine daha esnek bir takvimle sürdürmeyi tercih ediyor.

Elektrikli satışlar artıyor, Çinli markalar baskıyı sürdürüyor

AB, geçen yıl Çin yapımı elektrikli araçlara gümrük vergisi getirse de BYD ve Changan gibi markaların Avrupa pazarındaki genişlemesini sınırlamakta zorlanıyor. Çinli üreticiler, plug-in hibrit araçlar için herhangi bir tarifeyle karşılaşmazken, Polonya gibi elektrikli araç satışlarının düşük olduğu ülkelerde içten yanmalı modellerle varlık gösteriyor.

Danışmanlık şirketi AlixPartners, AB’de tamamen elektrikli otomobillerin 2035 yılına kadar toplam satışların yalnızca yüzde 62’sini oluşturacağını öngörüyor. Şirketin ortağı Nick Parker, son düzenlemelerin bu tahminde büyük bir değişikliğe yol açmasını beklemediklerini ifade etti.

Buna karşın, elektrifikasyona daha yavaş geçişin, şarj altyapısının geliştirilmesi için piyasalara zaman kazandıracağı belirtiliyor. Sektör verilerine göre, AB’de tam elektrikli otomobil satışları Ekim ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 25,7 artarak toplam satışların yüzde 16,4’üne ulaştı. Ancak Güney ve Doğu Avrupa’da elektrikli araçların payı hâlâ sınırlı.

Milyarlarca euroluk yatırımlar soru işareti yarattı

Politika değişikliği, 2023’te kabul edilen AB mevzuatına dayanarak elektrikli araç geliştirmek ve üretim kapasitesini artırmak için on milyarlarca euro yatırım yapan otomobil üreticileri ve tedarikçiler açısından belirsizlik yarattı.

Öte yandan uzmanlar, farklı teknolojilere izin verilmesinin üreticileri uygun fiyatlı elektrikli araçlar geliştirmek için işbirliğine zorlayabileceğini savunuyor. Ford ve Renault’nun Avrupa’da küçük elektrikli araçlar geliştirmek için ortaklık kuracaklarını açıklaması da bu eğilimin ilk işaretleri arasında gösteriliyor.

İngiltere merkezli batarya teknolojisi girişimi Anaphite’ın CEO’su Joe Stevenson, “Bu süreç, otomobil üreticileri arasında daha fazla platform paylaşımı ve işbirliğine yol açacak” değerlendirmesinde bulundu.

Salı günkü açıklamalardan önce Ford CEO’su Jim Farley, Brüksel’i sık sık politika değiştirmek yerine net bir yol haritasına bağlı kalmaya çağırmıştı. Komisyon, mart ayında otomobil üreticilerine 2025 emisyon hedefleri için üç yıllık esneklik tanımış, dokuz ay sonra ise yeni düzenlemelerle sektördeki belirsizliği artırmıştı.