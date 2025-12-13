AB’den Çin rekabetine karşı hamle: Ucuz 'e car' dönemi geliyor

Avrupa Birliği, Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabetine karşı daha düşük maliyetli ve teknik açıdan daha esnek elektrikli araçlardan oluşan “e car” isimli yeni bir segment oluşturmayı planlıyor. Henüz taslak aşamasında olan düzenleme, Avrupa ile birlikte Türkiye pazarını da yakından ilgilendiriyor.

Çin menşeli markaların özellikle Avrupa’da hızla pazar payı kazanması, köklü Avrupalı üreticiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Bu gelişmelerin ardından harekete geçen AB, yerli otomotiv sanayisini desteklemek amacıyla “e car” adı verilen yeni bir elektrikli araç sınıfı üzerinde çalışmaya başladı.

Çinle rekabet edilecek

Söz konusu yeni segment, uygun fiyatlı ve tamamen elektrikli otomobillere odaklanıyor. Mevcut elektrikli araç sınıflarına kıyasla daha esnek teknik standartlar içeren bu yapı ile Avrupalı üreticilerin maliyetlerini düşürerek Çinli rakiplerle fiyat açısından rekabet edebilmesi hedefleniyor.

Taslak metne göre, e car segmentindeki araçların 15 bin ile 20 bin euro arasında fiyatlandırılması öngörülüyor. Aynı zamanda üretim maliyetlerinin yüzde 20’ye varan oranlarda azaltılması amaçlanıyor. Bu yaklaşım, donanım ve kalite tarafında daha sade bir yapı anlamına geliyor.

Daha düşük maliyet ve daha basit teknolojiler öngörülse de bunun tüketiciler veya üreticiler için önemli bir olumsuzluk yaratmayacağı değerlendiriliyor. Aksine, şehir içi kullanım için uygun, erişilebilir elektrikli otomobillerin yaygınlaşması hedefleniyor.

Öte yandan AB’nin karşısındaki önemli başlıklardan biri de Çinli üretici BYD’nin Avrupa’da halihazırda üretim yapıyor olması. Bu durum, BYD’nin Avrupalı markalar için planlanan teşvik ve avantajlardan yararlanabilmesine kapı aralayabileceği için Çinli markaların etkisinin tamamen ortadan kalkması beklenmiyor.

Türkiye pazarını da etkileyebilir

E car düzenlemesinin yürürlüğe girmesi halinde Türkiye pazarı da doğrudan etkilenecek. Avrupa’da daha uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin yaygınlaşması, Türkiye’ye sunulan model çeşitliliğini artırabilir ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir.

Avrupa Birliği’nin e car düzenlemesi henüz netlik kazanmış değil. Taslağın yasalaşması durumunda, yeni segmentin otomotiv sektöründeki dengeleri nasıl değiştireceği önümüzdeki süreçte daha açık şekilde görülecek.