ABD'nin otomotiv vergisi açıklamaları sonrası İngiltere'den açıklama...

Donald Trump'ın ülkede üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ABD ile ticaret savaşını tırmandırmak istemediklerini belirterek, ABD ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

İngiliz şirketler için otomotiv ihracatını zorlaştırabilecek ABD adımını değerlendiren Reeves, "Şu anda bu ticaret savaşlarını tırmandıracak herhangi bir şey yapmak istemiyoruz. ABD ile daha iyi bir ticari ilişki kurmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki haftanın önemli olduğunun farkındayım. Bugün devam eden başka görüşmeler de var, bakalım önümüzdeki birkaç gün içinde nereye varacağız" diye konuştu.

İngiltere'nin en büyük ikinci pazarı: ABD

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu verilerine göre, ABD, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden sonra en büyük ikinci otomobil ihracat pazarı olarak öne çıkarken, İngiltere'nin araç ihracatında geçen ay ABD, yüzde 19,7 pay aldı.

Bu arada Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yönelik yüzde 25 gümrük tarifeleri 2 Nisan'da yürürlüğe girecek.