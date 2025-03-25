AB'nin şubat yeni otomobil satışlarında ilk 3 açıklandı

AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 3,4 düşüşle 853 bin 670 oldu. Ocak-şubat döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 1 milyon 685 bin 640'a indi.

Şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 232 bin 169 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. İkinci sırada 144 bin 205 satışla, Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu yer aldı. Renault Grubu, 102 bin 68 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 65 bin 688 ile dördüncü sırada yer aldı.

Söz konusu satışlar geçen ay 2024'ün şubat ayına göre Almanya'da yüzde 6,4, İtalya'da 6,2, Fransa'da 0,7 azalırken, İspanya'da yüzde 11 arttı.

Elektrikli otomobil satışlarında dikkat çeken artış

ACEA verilerine göre AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,6'sı hibrit, 28,6'sı benzinli, 15,4'ü elektrikli, 9,4'ü dizel, 7,4'ü fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,5'i diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artarak 131 bin 275 oldu. Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 58,4'e ulaştı.