Ağır ticari araç pazarı ilk 10 ayda yüzde 25 büyüdü

Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 35 bin 184 oldu. TAİD verilerine göre çekici satışları, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 14 oranında artarak 20 bin 183 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 59 oranında artarak 10 bin 355 adete ulaştı.16 ton altı kamyon satışları da yüzer 16 oranında artarak 4 bin 646 adet oldu. Toplam Ağır Ticari Araç Pazarı 2023 Ekim ayında bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 8 azaldı Çekici satışları yüzde 24 azalırken 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 45 arttı. 16 ton altı kamyon satışları yüzde 31 azaldı.

2023 yılı Ekim ayı ağır ticari araç pazarı 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 8 azalarak 3 bin 172 adet oldu. 2023 yılı Ekim ayında Çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında azalarak bin 539 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 45 oranında artarak bin 233 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 31 azalarak 400 adet düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlarına göre yüzde 55 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlarına göre yüzde 45 oranında, kamyon satışları da yüzde 70 oranında artış gösterdi.