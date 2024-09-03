Ağustosta otomotiv satışlarında sınırlı artış: Pazar yüzde 0,8 büyüdü

Otomotiv sektörü, ağustos ayında satışlarda küçük bir artış gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 artışla 69 bin 288 adede ulaştı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,6 büyüyerek 20 bin 846 adet oldu. Böylece otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 0,8 artışla 90 bin 134 adede yükseldi.

2024 yılının ocak-ağustos dönemi toplamında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında büyüyerek 762 bin 152 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemdeki büyüme oranı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,9'luk bir artışa işaret ediyor.

Bu veriler, otomotiv sektörünün genel olarak durağan ama istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Ağustos ayında kaydedilen sınırlı artışlar, sektörün hâlâ güçlü bir talep gördüğünü, ancak büyümenin yavaşladığını ortaya koyuyor.