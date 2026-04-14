Akaryakıt pahalandı, elektrikli araç satışları patladı: Avrupa’da tarihi rekor

Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği akaryakıt fiyat artışı, Avrupa’da tüketici tercihlerini hızla değiştirdi. Londra merkezli Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, mart ayında elektrikli araç satışları güçlü bir sıçrama yaparak rekor seviyeye ulaştı. Artan maliyetler ve devlet destekleri, sürücüleri elektrikli araçlara yönlendirdi.

Mart ayında Avrupa genelinde elektrikli araç satışları yaklaşık 540 bine çıkarak ilk kez yarım milyon sınırını geçti. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 72, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 37 artış anlamına geliyor. İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkeler rekor satışların merkezinde yer aldı.

Küresel satışlarda tablo karışık

Dünya genelinde mart ayında 1,75 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu, aylık bazda yüzde 66, yıllık bazda ise yüzde 3 artışa işaret ediyor. Ancak yılın ilk çeyreğinde toplam satışlar yüzde 3 düşüşle 4 milyon seviyesinde kaldı.

Çin ve ABD büyümeyi sınırladı

Küresel satışlardaki zayıf performansta Çin ve Kuzey Amerika’daki düşüş etkili oldu. Çin’de satışlar yüzde 21 gerilerken, Kuzey Amerika’da yüzde 27 düşüş yaşandı. Özellikle Çin Yeni Yılı dönemindeki yavaşlama, ilk çeyrek verilerini olumsuz etkiledi.

Avrupa büyümenin lokomotifi oldu

Avrupa’da ilk çeyrek satışları yüzde 27 artışla 1,2 milyona ulaşırken, diğer bölgelerdeki artış da dikkat çekti. Uzmanlara göre Avrupa, hem teşvik politikaları hem de yükselen akaryakıt fiyatları sayesinde elektrikli araç dönüşümünde öncü konuma geldi.

Enerji krizi tercihi değiştirdi

Analistler, elektrikli araç satışlarındaki artışın geçici değil, yapısal bir dönüşümün işareti olabileceğini belirtiyor. Artan yakıt maliyetleri ve çevreci politikalar, Avrupa’da elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırırken, küresel pazarda bölgesel ayrışmanın daha da belirginleştiği görülüyor.