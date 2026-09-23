Aksaray, elektrikli kamyon üretimine hazır
Daimler Truck, geçen hafta düzenlenen IAA Transportation 2026’da kamyonun icadının 130. yılını kutlarken emisyonsuz taşımacılığa yönelik yeni çözümlerini sergiledi.
Türkiye’de teslimatlarına başlanan Mercedes-Benz eActros 600’ün yanı sıra fuarda ilk kez tanıtılan Mercedes-Benz eActros Lowliner da ziyaretçilerle buluştu. Fuar kapsamında sorularımızı yanıtlayan Mercedes-Benz Türk CEO’su Heiko Selzam, Türkiye operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selzam, Türkiye’de elektrikli kamyon üretmeye hazır olduklarını ve bunun için pazar talebinin olgunlaşmasını beklediklerini söyledi.
Mercedes-Benz Türk bünyesinde göreve başlayalı henüz 6 hafta olduğunu belirten Heiko Selzam, yeni görevinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Yeni pozisyonumdan son derece memnunum. Burası her zaman yönetmek ve sorumluluğunu almak istediğim bir pazar ve pozisyondu. Bunun temel nedeni, Türkiye’nin Daimler Truck içerisindeki çok yönlü yapısı. Satış, servis, ürün ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra hem kamyon hem de otobüs iş kollarını kapsayan, aynı zamanda üretim operasyonlarını da içeren oldukça kapsamlı bir sorumluluk alanından söz ediyoruz. Küresel organizasyon içinde son derece geniş bir görev tanımına sahip pozisyonlardan biri. Bu göreve talip olmamdaki en büyük motivasyon da buydu.”
Elektrikli kamyonların yerli üretimine dair yol haritasını değerlendiren Selzam, “Talebin gelişimi ve pazar koşullarının uygun şekilde şekillenmesi halinde bu alandaki fırsatları değerlendirmek gündemimizde yer almaya devam edecek. Altyapının gelişimine ve pazardaki talebe bakarak, yeterli talep gördüğümüz noktada elektrikli kamyonumuzu da Türkiye’de üretebiliriz” dedi.
Elektrikli kamyon talebinin henüz gelişim aşamasında olduğunu kaydeden Selzam, değişken enerji maliyetlerinin alternatif teknolojilere olan ilgiyi ve soru işaretlerini artırdığını ancak siparişe dönüşümün kademeli ilerlediğini söyledi. Altyapı ve toplam sahip olma maliyetindeki dengenin temel itici güç olduğunu vurgulayan Selzam, Avrupa’da 2025 yılında tescil edilen kamyonlar içinde elektriklilerin payının yüzde 2 seviyesinde kaldığına dikkat çekti.
Bugüne kadar Türkiye’ye yapılan yatırımların güncel değerle 4.5 milyar euro seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Heiko Selzam, şu bilgileri verdi: “Endüstriyel ayak izimizin modernizasyonuna yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Haziran 2026’da Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 16 bin 700 metrekarelik yeni Finiş Binası yatırımını devreye aldık.
Türkiye; Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ardından Avrupa’daki en büyük dördüncü pazarımız konumunda. Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sini Aksaray Fabrikamızda, her 5 otobüsten 2’sini ise Hoşdere’de üretiyoruz. Ayrıca 2025 yılında tescillenen 105 patentle Türkiye’nin en çok patent tescili alan firması olduk. Kapasite artırma stratejimizin bir parçası olan Otokar projesinde ise ilk prototipler üretildi, çok yakında seri üretime başlıyoruz.”
Pazar 8 ayda yüzde 14 daraldı
TAİD verilerine göre 2026 yılı ağustos sonu itibarıyla 6 ton ve üzeri kamyon pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 daralarak 20 bin 410 adet seviyesinde gerçekleşti. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler, lojistik hatlardaki aksamalar, enerji maliyetleri ve finansman koşullarının yatırım kararlarını ertelettiğini belirten Heiko Selzam, son dönemde bu etkilerin dengelenmesiyle pazarda daha olumlu bir görünüm oluştuğunu ifade etti. Mercedes-Benz Türk’ün ilk sekiz ayda 8 bin 274 adet satış yaptığını bildiren Selzam, pazar daralmasına rağmen öncü konumlarını koruduklarını ve 2026 yılı toplam pazarının 2025 seviyelerinin bir miktar altında kapanmasını beklediklerini söyledi.