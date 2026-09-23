Aksaray, elektrikli kamyon üretimine hazır

Tür­kiye’de teslimatlarına başlanan Mercedes-Benz eActros 600’ün yanı sıra fuarda ilk kez tanıtılan Mercedes-Benz eActros Low­liner da ziyaretçilerle buluştu. Fuar kapsamında sorularımı­zı yanıtlayan Mercedes-Benz Türk CEO’su Heiko Selzam, Türkiye operasyonlarına iliş­kin değerlendirmelerde bulun­du. Selzam, Türkiye’de elekt­rikli kamyon üretmeye hazır ol­duklarını ve bunun için pazar talebinin olgunlaşmasını bek­lediklerini söyledi.

Mercedes-Benz Türk bünye­sinde göreve başlayalı henüz 6 hafta olduğunu belirten Heiko Selzam, yeni görevinden duydu­ğu memnuniyeti şu sözlerle di­le getirdi: “Yeni pozisyonumdan son derece memnunum. Burası her zaman yönetmek ve sorum­luluğunu almak istediğim bir pazar ve pozisyondu. Bunun te­mel nedeni, Türkiye’nin Daim­ler Truck içerisindeki çok yön­lü yapısı. Satış, servis, ürün ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra hem kamyon hem de oto­büs iş kollarını kapsayan, aynı zamanda üretim operasyonla­rını da içeren oldukça kapsam­lı bir sorumluluk alanından söz ediyoruz. Küresel organizasyon içinde son derece geniş bir görev tanımına sahip pozisyonlardan biri. Bu göreve talip olmamdaki en büyük motivasyon da buydu.”

Elektrikli kamyonların yer­li üretimine dair yol haritasını değerlendiren Selzam, “Tale­bin gelişimi ve pazar koşulları­nın uygun şekilde şekillenme­si halinde bu alandaki fırsatları değerlendirmek gündemimiz­de yer almaya devam edecek. Altyapının gelişimine ve pazar­daki talebe bakarak, yeterli ta­lep gördüğümüz noktada elekt­rikli kamyonumuzu da Türki­ye’de üretebiliriz” dedi.

Elektrikli kamyon talebinin henüz gelişim aşamasında oldu­ğunu kaydeden Selzam, değiş­ken enerji maliyetlerinin alter­natif teknolojilere olan ilgiyi ve soru işaretlerini artırdığını an­cak siparişe dönüşümün kade­meli ilerlediğini söyledi. Altya­pı ve toplam sahip olma maliye­tindeki dengenin temel itici güç olduğunu vurgulayan Selzam, Avrupa’da 2025 yılında tescil edilen kamyonlar içinde elekt­riklilerin payının yüzde 2 sevi­yesinde kaldığına dikkat çekti.

Bugüne kadar Türkiye’ye ya­pılan yatırımların güncel de­ğerle 4.5 milyar euro seviye­sinde gerçekleştiğini aktaran Heiko Selzam, şu bilgileri ver­di: “Endüstriyel ayak izimizin modernizasyonuna yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Haziran 2026’da Hoşdere Otobüs Fab­rikası’nda 16 bin 700 metreka­relik yeni Finiş Binası yatırımı­nı devreye aldık.

Türkiye; Al­manya, Fransa ve İngiltere’nin ardından Avrupa’daki en bü­yük dördüncü pazarımız konu­munda. Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sini Aksaray Fabrikamızda, her 5 otobüsten 2’sini ise Hoş­dere’de üretiyoruz. Ayrıca 2025 yılında tescillenen 105 patentle Türkiye’nin en çok patent tes­cili alan firması olduk. Kapasite artırma stratejimizin bir parça­sı olan Otokar projesinde ise ilk prototipler üretildi, çok yakın­da seri üretime başlıyoruz.”

Pazar 8 ayda yüzde 14 daraldı

TAİD verilerine göre 2026 yılı ağustos sonu itibarıyla 6 ton ve üzeri kamyon pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 daralarak 20 bin 410 adet seviyesinde gerçekleşti. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler, lojistik hatlardaki aksamalar, enerji maliyetleri ve finansman koşullarının yatırım kararlarını ertelettiğini belirten Heiko Selzam, son dönemde bu etkilerin dengelenmesiyle pazarda daha olumlu bir görünüm oluştuğunu ifade etti. Mercedes-Benz Türk’ün ilk sekiz ayda 8 bin 274 adet satış yaptığını bildiren Selzam, pazar daralmasına rağmen öncü konumlarını koruduklarını ve 2026 yılı toplam pazarının 2025 seviyelerinin bir miktar altında kapanmasını beklediklerini söyledi.