Ali Bilaloğlu: ÖTV şartları değişmezse elektrikli araç pazar payı yüzde 30 seviyesine çıkabilir

Bu yıl otomotiv pazarının uzmanların öngörülerine kıyasla çok daha olumlu geliştiğini kaydeden Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 68 bin adetlik toplam pazara ulaşıldığını anımsatarak, bunun Türkiye'nin otomotiv pazarında rekor kırdığı 2023'e yakın bir rakam olduğuna işaret etti.

Gelecek yıllarda da otomotiv pazarının yükselme trendinde olacağını ifade eden Bilaloğlu: "Yıl içinde GSR II regülasyonundaki düzenlemenin süresinin uzaması, ÖTV'siz satılan araçların limitlerinin artırılması kararı, ÖTV'nin artacağı yönünde yayılan asılsız iddiaların tüketicilerin alım kararlarını öne çekmeleri gibi etkenler de pazarın şu andaki konuma ulaşmasında etkili oldu. Türkiye gibi büyük ekonomili, gelişmiş sanayi ülkelerine bakıldığında, otomotiv sektöründeki öngörülebilirliği sağlamak için devletin uyguladığı vergi politikalarının daha stabil olduğunu, yıl içerisinde değişikliğe gidilmediğini görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yüksek faiz politikası yatırımcıyı korkutuyor

Türkiye'nin jeopolitik konumunun da dünyanın en zorlu jeopolitik ortamlarından olduğuna vurgu yapan Bilaloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ekonomik ve politik anlamında enflasyon gerilemesi, cari açığın azalması gibi olumlu gelişmeler var. Diğer yandan yüksek faiz politikası ister istemez yatırımcıyı korkutuyor. Otomotiv sektöründe bu duruma bir de BDDK mevzuatı ekleniyor. Yani faiz oranının yüksekliği dışında otomobil almak isteyenlerin belli bir rakam kısıtlamasına tabi olması durumu var. Modele, motor hacmine ve segmente göre ÖTV, aldığınız kredinin geri ödeme şartları gibi etkenler satın almayı zorlaştırıyor."

Enerji fiyatları otomotiv sektöründe belirleyici

Bilaloğlu, 2025 için açıklanan ve devlet bütçesinde ÖTV için öngörülen gelir beklentisinin gelecek yıla dair settör öngörülerinde belirleyici olduğunu söyledi. Mevcut şartlarda, bu beklentinin yaklaşık 1,7 milyon adetlik bir araç satışına denk geldiğini belirten Bilaloğlu, "Önümüzdeki yıl elektrikli araç model sayısının da artacağı düşünülürse, ÖTV oranlarının daha düşük olmasından kaynaklı, gerçekçi bir beklenti olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Bilaloğlu, Avrupa ve dünyada şu an global krizlerden dolayı enerji fiyatlarının yukarı eğilimli olduğunu, enerji fiyatlarının özellikle otomotiv sektöründe önemli bir faktör olarak öne çıktığını vurgulayarak, gelecek yıllarda sektörde, enerji yoğun alanların hepsinde olduğu gibi fiyatlarda bir artış ihtimalinin ciddi anlamda bulunduğunu kaydetti.

"Pazar payı veya segment liderliği bizim için ikinci planda"

Pazar payının veya segment liderliğinin şirket için ikinci planda yer aldığını anlatan Bilaloğlu, "Doğuş Otomotiv, 2023'e göre yüzde 8 daha fazla araç satışı gerçekleştirdi. Binek araç pazar payımız yüzde 16,3'e ulaştı. Ticari araç yüzümüzü güldürdü. Orada hafif ticari ve ağır vasıta olarak bakıldığında pazar payımız yüzde 9'a ulaştı. Türkiye'deki elektrikli araç pazarı rakamlarına bakacak olursak, ocak-kasım döneminde elektrikli araç pazar payı geçen yıla göre yüzde 38'lik artışla 83 bin adedi aştı" dedi. Bilaloğlu, tam elektrikli ve hibrit araçların payının toplam pazarın yüzde 27'sini oluşturduğunu anlatarak, model sayısının da bu dönemde arttığını belirtti.

Çinli markaların üretim tesisi kurma çalışmaları...

Doğuş Otomotiv markalarının elektrikli araç atağına başladığını vurgulayan Bilaloğlu, Çinli markaların üretim tesisi kurma çalışmalarının yakın zamanda sonuçlanacağını anımsattı ve ekledi: "Togg'un da üretim kapasitesini artıracağını düşünüyorum. Durum böyle olunca, mevcut ÖTV şartlarının değişmemesi koşuluyla elektrikli araç pazar payının yüzde 30 seviyelerine çıkacağını öngörüyorum. Doğuş Otomotiv olarak 2024'te bir şirket kuruluşu da yaptık, D-Charge. Şu an 27 ilde yaklaşık 335 soketimiz var. Önümüzdeki yıl bu 48 ile çıkacak ve 670 soketimiz olacak."