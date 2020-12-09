Alman basını: VW'nin T6 vanı Ford'un Türkiye Transit fabrikasında üretilecek

Hilal SARI

VW'nin Türkiye yatırımlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip eden Automative News Europe'a konuşan kaynaklar VW'nin T6 ticari aracının Türkiye'deki Ford Otosan Kocaeli fabrikasında üretileceğini iddia etti. Ford'un geçen hafta duyurduğu Türkiye'deki kapasite artırımı yatırımının VW'nin T6 vanını üretmeye olanak sağlayacağı belirtiliyor. Ford Otosan geçen hafta Kocaeli fabrikasında yıllık kapasiteyi 2026 itibariyle 440 bin araçtan 650 bin araca yükseltecek 20,5 milyar TL'lik bir yatırım yapılacağını açıklamıştı. KAP'a yapılan açıklamada yatırımın "uzun dönem yeni nesil ticari araç projelerinde kullanılacağı" belirtilmişti. İki şirket 2019'da ticari araçların mühendisliği ve üretimi için sanayi ittifakı açıklamış, otonom araç ve elektrikli araç projelerinde de işbirliği yapılacağı belirtilmişti.

Ford OTOSAN'dan resmi açıklama bekleniyor

Konuyla ilgili DÜNYA'nın edindiği bilgilere göre, VW'nin T6 ticari aracının Türkiye'deki Ford Otosan Kocaeli fabrikasında üretilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Resmi açıklamanın da önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.

Üretim Kocaeli fabrikasında yapılacak

Şirketler Ford'un yeni bir VW Transporter van'ının mühendisliğini ve üretimini yapacağını ve üretimin 2022'de başlayacağını daha önce açıklamıştı. Ayrıca açıklamada VW'nin de Polonya'da VW Caddy'nin yanı sıra Ford için kompakt van üreteceği belirtilmişti. Ford ve VW yaptıkları açıklamada Ford'un üreteceği VW Transporter aracın nerede inşa edileceğini açıklamamıştı ancak kaynak bu yeni transporter aracın üretiminin Ford'un Kocaeli fabrikasında yapılacağını belirtiyor.

Ford Türkiye'deki yatırımın VW Transporter üretimi için olduğu bilgisini teyit etmedi ve şirket Automative NEws Europe'a gönderdiği mailde "Son yatırımlar Ford'un lider konumunu destekleyecek ve Avrupa ticari araç pazarındaki büyümesini artıracak" ifadelerini kullandı.

VW şu anda Transporter'un T6 sedan ve ticari modellerini Almanya'da Hanover fabrikasında üretiyor.

Türkiye'deki yatırımın 2022'de satışı başlayacak Transit'in elektrikli versiyonu için batarya montaj tesisi kurulmasında da kullanılacağı belirtiliyor.