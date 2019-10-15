Alman basınında büyük iddia: Volkswagen Türkiye yatırımını erteledi

15 Ekim 2019

Aysel YÜCEL

Almanya’nın önde gelen günlük ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da kurmayı planladığı fabrika yatırımını ertelediğini öne sürdü.



Handelsblatt, VW’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberde Alman markanın, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekatı nedeniyle Manisa’daki yatırım planını askıya aldığını öne sürdü. Haberde, fabrika kararının şirketin imajını zedeleyeceğine ilişkin soruya net bir yanıt vermeyen VW sözcüsünün "Durumu büyük bir endişeyle izliyoruz" dediği belirtiliyor.

TAYSAD Başkanı Kanca: Ertelemeleri kendileri açısından normal

Konuyla İlgili Dünya’ya açıklama yapan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Erteleme kararına yönelik bir bilgim yok ancak bu anlaşılabilir bir durum. Çünkü Alman kamuoyu Türkiye’ye yönelik konularda çok hassas, hatta bence gereğinden fazla. Dernek olarak bizim de bu yatırım sırasındaki çalışmalarımız hep bu yöndeydi, yani Alman kamuoyundaki Türkiye’ye yönelik gereksiz ve bazen de olumsuz hassasiyeti elimizdeki bilgilerle ve yaptığımız temaslarla etkilemeye değiştirmeye çalıştık. VW’nin bu günlerde yatırımını resmen açıklaması pek akıllıca olmazdı. Alman, İngiliz, ABD basınında şu anda savaş içinde olan bir ülke imajı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir durumda zaten son birkaç senedir ciddi kamuoyu sorunu yaşamış bir şirketin risk alması anormal olurdu. Ertelemeleri kendi kamuoyları açısından normal” diye konuştu.

"Olumsuz bir durum yok"

Alman basınında ortaya atılan iddiaları değerlendiren hükümete yakın kaynaklar, Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili olumsuz bir durum olmadığını, gecikmenin sebebiyle ilgili resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Yatırım için Manisa’da şirket kurulmuştu

Bilindiği gibi Türkiye, VW’nin uzun süredir gündemde olan yeni fabrika yatırımı konusunda en güçlü adaylardan biriydi. Geçtiğimiz haftalarda ise VW’nin Manisa merkezli Türkiye birimini kurduğu ortaya çıkmış, böylece yatırım için Türkiye’nin seçildiği kesinleşmişti. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı şirketin startı verildi. Yaklaşık 1.4 milyar euroya mal olacağını belirtilen tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin araç kadar üretileceği, fabrika inşaatının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlayacağı konuşuluyordu. Tesisin Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratacağı öngörülüyor.