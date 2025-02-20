Alman devi Mercedes-Benz’ten kötü haber: 2025’te daha düşük gelir bekleniyor!

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin binek otomobil bölümü, yıllık kazancında yüzde 40,5’lik sert bir düşüş yaşarken, faiz ve vergi öncesi kârı 13,6 milyar euroya geriledi. Aynı dönemde satışlar yüzde 4,5 azalarak 146 milyar euro seviyesine düştü.

2025 için kötümser tahminler

Şirket, 2025 yılı için önemli ölçüde daha düşük kazanç beklediğini belirtti. Mercedes-Benz’in tahminlerine göre, 2024 yılında yüzde 8,1 olan düzeltilmiş satış getirisi, 2025'te yüzde 6-8 seviyesine düşecek.

Hissedarlar için kötü haber: Temettü azaltıldı

Mercedes-Benz’in hisse başına temettü ödemesi de 2023 yılına kıyasla düşürüldü. 2023 yılında 5,30 euro olan temettü, 2024 yılı için 4,30 euro olarak belirlendi.

Mercedes-Benz neden düşüş yaşıyor?

Lüks otomobil segmentinde küresel ekonomik yavaşlama, yüksek faiz oranları ve elektrikli araç rekabeti gibi faktörler, Mercedes-Benz’in satışlarını ve kârlılığını olumsuz etkiliyor. Şirket, 2025 yılı için satışların bir önceki yıl seviyesinin biraz altında kalmasını bekliyor.