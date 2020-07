Alman mühendislik devi EDAG, yerli oto için geldi

13 Temmuz 2020

AYSEL YÜCEL

Dünyanın en büyük bağımsız mühendislik şirketlerinden Alman EDAG Türkiye ofisini açtı. Gebze’deki Bilişim Vadisi'nde açtığı mühendislik merkezi ile birlikte EDAG uluslararası mühendislik merkezlerinin sayısı 60'ın üzerine çıktı. EDAG Grubu, geçen yıldan bu yana mühendislik iş ortağı olduğu TOGG ile uluslararası uzman mühendislerden oluşan bir ekibin parçası olarak ilk Türk elektrikli otomobil markasını geliştirmek üzere çalışıyor. EDAG şimdi de Bilişim Vadisi'ndeki 600 metrekarelik ofisinde bu çalışmalara yerinde destek sunacak.

TOGG ile olan işbirliği kapsamında Türkiye Ofisi’nin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO’su Cosimo De Carlo, “Mayıs 2019'dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG’la başarılı bir işbirliği yürütüyoruz. Bu işbirliğinin geldiği noktada Türkiye’de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG’un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşımına (e-mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz” diye konuştu.

“Varsa Türkiye’den, yoksa dünyanın en iyisi ile çalışıyoruz”

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise konuyla ilgili olarak, “TOGG için yola çıkarken, ‘varsa Türkiye’den firmalarla, henüz Türkiye’de yoksa da dünyadaki en iyilerle çalışacağız’ demiştik. Dünyada 60 noktaya ulaşan bir ağ içinde çalışan mühendislik şirketi EDAG’ın TOGG’un çekim alanına girerek Türkiye’ye ve Bilişim Vadisi’ne gelmiş olmasını ‘Mobilite Ekosistemi’ oluşturmak olan ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtlarından olarak görüyorum” dedi.

Türkiye gelecekte önemli rol alacak

EDAG Grubu COO'su (Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi) Harald Keller de Bilişim Vadisi’ndeki merkezin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “TOGG ile işbirliğimizle, Türkiye'nin geleceğin otomotiv pazarında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu nedenle 360 derece araç mühendisliği yetkinliklerimizi Türkiye'deki otomotiv endüstrisine sunmaya karar verdik. Potansiyel müşterilere EDAG’ın uluslararası ağına erişim imkânı sağlayarak küresel ulaşım mühendisliği uzmanı olarak konumumuzu güçlendiriyoruz” dedi.

Yönetim Mertcan Kaptanoğlu’na emanet

EDAG Türkiye'yi, otomotiv mühendisliğinde uzun yıllara dayanan deneyimi olan Mertcan Kaptanoğlu yürütecek. Kaptanoğlu, yakın zamanda 30 mühendisten oluşan bir ekip kuracak. EDAG uzun vadede Türkiye’deki faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

22 milyar TL’lik yatırımın temeli 18 Temmuz’da atılıyor



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin Otomobili projesinde süreç hızlanıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikanın ÇED raporu, imar izni ve inşaat ruhsatının alnmasının ardından temel atma töreni için de tarih netleşti. Türkiye’nin Otomobili’nin fabrika inşaatının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek. Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa’nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C Segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

781 milyon Euro ciro, 8 bini aşkın çalışan



Küresel otomotiv endüstrisi için bağımsız bir mühendislik hizmet sağlayıcısı olan EDAG ulusal ve uluslararası araç üreticilerinin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş otomotiv tedarikçileri için mühendislik hizmetleri üretiyor. Şirket dünyanın önde gelen otomotiv merkezlerinde yaklaşık 60 ofisten oluşan küresel bir ağa sahip. Araç mühendisliği, elektrik / elektronik ve üretim çözümleri alanlarında tamamlayıcı mühendislik hizmetleri sunan EDAG, bu yetkinliğiyle müşterilerine orijinal fikir, tasarım, ürün geliştirme ve prototip yapımından anahtar teslimi üretim sistemlerine kadar pek çok konuda destek sağlıyor. Şirket, 2019 mali yılında 781 milyon Euro satış gerçekleştirmiş ve 33 milyon Euro faaliyet kârı elde etti. 31 Aralık 2019 itibarıyla EDAG'ın dünya çapında stajyerler dahil 8 bin 488 çalışanı bulunuyor.