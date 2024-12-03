Alman otomotiv sektörü gelecek konusunda endişeli! İşten çıkarmalar artıyor

Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo)'nun paylaştığı verilere göre kasım ayında 4,9 puan düşerek eksi 31,3 puana geriledi. Otomotiv üreticilerinin ve tedarikçilerinin duyarlılığı, kasımda sipariş eksikliği nedeniyle önemli ölçüde kötüleşti.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Sektör, geniş kapsamlı dönüşüm, yoğun rekabet ve zayıf bir ekonominin mevcut karışımında sıkışmış durumda. Otomotiv sektöründeki şirketlerin pandemi ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle 2021'in başından beri biriktirdiği dağ gibi siparişler işlendi. Yeni siparişler geliyor, ancak kapasiteyi kullanmak için yeterli değiller" yorumunu yaptı.

Trump'ın olası ticaret uygulamaları kötümser tabloyu besliyor

Küresel ticareti yüksek ithalat tarifeleriyle tehdit eden Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesine rağmen, Ifo Anketi'ne katılan şirketlerin ihracat beklentileri barometresi ekimdeki eksi 31,3 puandan kasımda eksi 19,2 puana yükseldi. Otomotiv sektöründeki pek çok şirketin yeni eleman almaktan kaçındığı ya da işten çıkarmaları değerlendirdiğini aktaran Wölfl, "Şirketler ticaret politikasının Trump'ın başkanlığında nasıl gelişeceğini görmeyi bekliyor" dedi.

Volkswagen, Bosch, Continental ve ZF Friedrichshafen...

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tarihi işten çıkarma ve fabrika kapatma planları bu tartışmaları artırdı.

Volkswagen'in kararı Alman otomotiv sanayisinin içinde bulunduğu krizi derinleştirirken, otomotiv sektörü, yüksek vergi oranları, artan elektrik fiyatları, geniş bürokrasi nedeniyle ülkede rekabet gücünü kaybediyor. Almanya'da şirketler yeniden yapılanmaya giderek çalışanlarını işten çıkarmaya devam ediyor. Volkswagen, Bosch, Continental ve ZF Friedrichshafen, işten çıkarma yapılacağını duyuran şirketler arasında yer aldı.

ABD, Alman otomobil ihracatının en önemli alıcısı

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istediğini açıklamıştı. Bu durum Alman ekonomisinde büyük bir sorun teşkil ediyor çünkü ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda ve Almanya’nın ihracatının yaklaşık yüzde 10'u bu ülkeye yapılıyor. Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, geçen yıl Almanya'dan ABD'ye yaklaşık 400 bin otomobil ihraç edildi. 2024'ün ilk yarısında ABD, Alman otomobil ihracatının en önemli alıcısı oldu.

Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023'e göre yüzde 0,8 azaldı.