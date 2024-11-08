Alman otomotiv sektöründe duyarlılık 2022’den bu yana en düşük seviyede

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin sektörel duyarlılığı, ekimde Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Alman otomotiv sektöründe iş ortamı endeksi eylülde eksi 23,4 iken ekimde 4,3 puanlık düşüşle eksi 27,7 seviyesine indi. Bu durum, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Mart 2022'den beri kaydedilen en düşük endeks puanı olarak öne çıktı.

Sektörün mevcut durumu da olumsuz yönde etkilendi; ekimde 13 puan gerileyen mevcut durum endeksi eksi 27,5 seviyesine düştü. Öte yandan, gelecek aylara yönelik iş beklentisi ise eksi 31,8 puandan eksi 27,9 puana yükselerek sektördeki kötümserliğin biraz hafiflediğine işaret etti.

Ifo'nun açıklamasında, şirketlerin mevcut iş durumlarını oldukça olumsuz değerlendirdiği, ancak gelecek aylara yönelik kötümserliklerinin bir miktar azaldığı belirtildi. Otomotiv sektöründe sipariş sıkıntısı da dikkat çekici seviyelere ulaştı; ankete katılan şirketlerin yüzde 44,3’ü sipariş eksikliğinden etkilendiğini bildirdi. Bu oran, Temmuz 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek sipariş sıkıntısı oranı oldu. Ifo'nun verilerine göre, sektör firmaları, sipariş yetersizliği nedeniyle satışların düştüğünü ve işten çıkarmaların yaşandığını rapor ediyor. Ayrıca, ihracat beklentileri de kötüleşerek eksi 32,8 puana geriledi; bu oran, yalnızca ilk Kovid-19 dalgasının yaşandığı 2020 baharında daha düşüktü.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, “Özellikle Avrupa dışından gelen yoğun rekabet, Alman otomotiv endüstrisine giderek daha fazla zarar veriyor gibi görünüyor. Alman otomobil endüstrisindeki kriz devam ediyor” ifadelerini kullanarak sektördeki kriz ortamının derinleştiğine dikkat çekti.

Avrupa otomotiv sektörü çok sayıda zorlukla karşı karşıya

Alman otomotiv sektörü bu zorlu süreçten geçerken, Avrupa genelinde de otomotiv sektörü ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Özellikle elektrik gibi yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin’in artan rekabeti Avrupa otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor. Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle Almanya’da ilk kez fabrika kapatma ve çalışanları işten çıkarma planını gündemine aldı.

Öte yandan, ABD Başkanı seçilmesi durumunda ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla AB’den yapılan ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. ABD, Alman otomobil ihracatının en büyük pazarı durumundayken, Almanya’nın ihracatının yaklaşık yüzde 10'u bu ülkeye yapılıyor.

Alman Otomobilciler Birliği’nin (VDA) verilerine göre, 2023 yılında Almanya’dan ABD’ye yaklaşık 400 bin otomobil ihraç edildi. 2024’ün ilk yarısında ise ABD, Alman otomobil ihracatında en önemli alıcı olarak öne çıktı. Ancak olası gümrük vergileri, Alman otomotiv sektörü üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.