Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor

Alman otomobil devi Volkswagen, artan maliyetler nedeniyle Almanya'daki fabrikasını kapatmayı planlıyor.

Binek otomobillerin yanı sıra diğer grupları da hedef alan olası önlemler arasında, şirketin istihdamı 2029 yılına kadar güvende tutmak için sendikalarla yaptığı anlaşmanın sona erdirilmesi de yer alıyor.

Olası kapanma, şirketin 87 yıllık tarihinde Almanya'daki ilk kapanma olacak.