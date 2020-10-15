Almanya ve Türkiye otomotiv sektörü dijital ortamda buluşuyor

15 Ekim 2020

Türkiye Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret potansiyelini artırmak ve yeni pazarların kapısını açabilmek için 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti düzenliyor.

COVID-19 salgını dolayısıyla online program dahilinde gerçekleştirilecek Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti’nin açılışı 19 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Aynı gün saat 11.00-12.30 arasında tüm firmalara açık olarak Almanya ve Türkiye otomotiv sektörü ile genel ekonomik durum hakkında bilgilerin paylaşılacağı webinar gerçekleştirilecek.

23 Ekim Cuma gününe kadar sürecek organizasyonda, açılış sonrası her gün 10.00-17.00 saatleri arasında olmak üzere otomotiv satış sonrası pazarı, yan sanayi toptancı ve distribütör olarak faaliyet gösteren Alman firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili görüşmeler programlandı.