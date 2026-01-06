Almanya'da otomobil satışları 2025'i artışla kapattı

Almanya'da yeni binek otomobil tescilleri Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 9,7 artarak 246 bin 439 adede yükseldi. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) verilerine göre, 2025 yılı genelinde yeni otomobil tescilleri yaklaşık 2,9 milyon adet ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,4 artış kaydetti.

Yıl boyunca tescil edilen yeni araçların yüzde 66,1'i ticari, yüzde 33,6'sı bireysel kullanıcılar adına kaydedildi.

Volkswagen liderliğini korudu

Alman markaları arasında BMW, 2025'te yüzde 8,9'luk artış ve yüzde 8,9 pazar payı ile en güçlü performansı sergiledi. Ford yüzde 8,8 artışla pazar payını yüzde 3,8'e çıkarırken, Volkswagen yüzde 4,5'lik artışla yüzde 19,6 paya ulaşarak liderliğini korudu. Audi ve Mercedes sınırlı artışlar kaydederken, Opel yüzde 7,9, Porsche yüzde 17,7 ve Smart yüzde 62,1 düşüş yaşadı.

İthal markalar cephesinde Skoda, yüzde 10,2 artış ve yüzde 7,9 pazar payı ile öne çıktı. Seat ise yılı yüzde 6,7'lik artışla tamamladı.

Tesla'nın satışları geriledi

Buna karşılık Tesla'nın Almanya'daki yeni otomobil satışları 2025 genelinde yüzde 48,4 gerilerken, Aralık ayında satışlar yüzde 48 düşüşle 2 bin 32 adet olarak gerçekleşti.

Segment bazında SUV modelleri, yüzde 33,3 pazar payı ve yüzde 11,9 artışla liderliğini sürdürdü. Üst orta sınıf, yüzde 37,3'lük artışla en hızlı büyüyen segment oldu. Elektrikli otomobil tescilleri ise yüzde 43,2 artarak 545 bin 142 adede yükseldi ve toplam pazarın yüzde 19,1'ini oluşturdu. Ortalama CO₂ emisyonu, 2025'te yüzde 11,7 azalarak kilometre başına 105,8 gram seviyesine geriledi.