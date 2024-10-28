Amerika otomobil kültürü değişiyor mu?
Son 10 günü Amerika’da iki farklı eyalet Georgia ve Florida’da geçirdim. Eyalet denince bizde şehir gibi algılansa da iki koca devlet gibi düşünün. Tarzları, yemekleri, insanları otomobil kültürü tamamen farklı iki yer. Önce Atlanta’dan başlayalım.
Volkan DEMİRKUŞAK
Ağırlıklı Afrika kökenli Amerikalıların bulunduğu, yemyeşil farklı bir şehir. Enfes evler, malikaneler dolu. Otomobil kültüründe farklı izler var. Bolca Rivian, Tesla öte yandan Pick-uplar dolu farklı bir sakin şehir.
İkinci yer GTA izleyenlerin Miami Vice’a hayran kalanların hatırlayacağı Florida Miami. Burada elektrikli otomobil kullananlarla genel bir dalga geçme hali varmış.
Hatta çok önemli bir markanın Florida yöneticisiyle konuştuğumda “elektriklileri burada bedavaya satsak zorlanıyoruz, leasingdeki ön ödeme yok gibi” derken şaşırmadım da değil. Daha yeni yeşil şehir Los Angeles’tan gelmiştim yer gök elektrikliydi. Florida’da Işıklı Supraların, dev Pick-upların ,F 150’lerin Ferrari’lerin şehri. Egzoz sesleri havada uçuşuyor, altında neon olan otomobiller kimseyi şaşırtmıyor hala. Güneye inildiği müddetçe ortam ısınıyor, sesler, Latin müzikleri artıyor, kuzey daha Amerikalı.
Biz de pek havalıydık Lexus RX500 ile. Amerika’da yer gök Lexus. Özellikle de yeni tasarımıyla çok dikkat çekiyor. Gözlemlerime göre Amerika’da hala geleneksel yoğun bir büyük araç kullanımı var. Küçükler yok gibi gerçi kim bu ülkede küçük araba kullanmak ister o da haklı bir soru. Bambaşka bir dünya çok farklı hayatlar, bu arada belki merak ediyorsunuz hiç Çinli yok. Bakalım bir sonraki gelişimizde neler değişecek bu ülkede?