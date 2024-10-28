Amerika otomobil kültürü değişiyor mu?

Volkan DEMİRKUŞAK

Ağırlıklı Afrika kökenli Ameri­kalıların bulunduğu, yemyeşil farklı bir şehir. Enfes evler, malikaneler dolu. Oto­mobil kültüründe farklı izler var. Bolca Rivian, Tesla öte yandan Pick-uplar dolu farklı bir sakin şehir.

İkinci yer GTA iz­leyenlerin Miami Vice’a hayran kalanla­rın hatırlayacağı Florida Miami. Burada elektrikli otomobil kullananlarla genel bir dalga geçme hali varmış.

Hatta çok önem­li bir markanın Florida yöneticisiyle ko­nuştuğumda “elektriklileri burada beda­vaya satsak zorlanıyoruz, leasingdeki ön ödeme yok gibi” derken şaşırmadım da de­ğil. Daha yeni yeşil şehir Los Angeles’tan gelmiştim yer gök elektrikliydi. Flori­da’da Işıklı Supraların, dev Pick-upların ,F 150’lerin Ferrari’lerin şehri. Egzoz sesleri havada uçuşuyor, altında neon olan oto­mobiller kimseyi şaşırtmıyor hala. Güne­ye inildiği müddetçe ortam ısınıyor, sesler, Latin müzikleri artıyor, kuzey daha Ame­rikalı.

Biz de pek havalıydık Lexus RX500 ile. Amerika’da yer gök Lexus. Özellikle de yeni tasarımıyla çok dikkat çekiyor. Göz­lemlerime göre Amerika’da hala gelenek­sel yoğun bir büyük araç kullanımı var. Kü­çükler yok gibi gerçi kim bu ülkede küçük araba kullanmak ister o da haklı bir soru. Bambaşka bir dünya çok farklı hayatlar, bu arada belki merak ediyorsunuz hiç Çinli yok. Bakalım bir sonraki gelişimizde neler değişecek bu ülkede?