Anadolu Grubu yöneticisinden otomotivde maliyet yorumu: Japonya'ya yaklaştı!

Türkiye'de Isuzu'yu üreten Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, işçilik maliyetlerini kıyasladı.

CNBC-e’ye konuşan Koçak, grubun Isuzu fabrikasındaki işçilik maliyetinin japonya'daki herhangi bir fabrikayla aynı noktaya geldiğini söyledi.

Koçak, kendilerinin katma değerli üretim yaparak 3-3.5 kat artan maliyeti yönetme şanslarının olmadığını belirterek "Bizim işçilik maliyetimizi halletsek yan sanayimizin işçilik maliyeti var" dedi.

Koçak, bu durumun rekabet gücünü olumsuz etkileyen, kârlılıkları erozyona uğratan bir süreç olduğunu vurguladı.

1.000'den 3 bin Euro'ya...

Anadolu Grubu yöneticis şu örneği verdi: "Üreticilerin maliyetleri işçilikteki enflasyona bağlı artıştan kaynaklı oldukça yükseldi diyebilirim. 3 yıl önce 1.000 Euro'nun altında olan metal sanayi işçilerinin çalışma ücreti bugünlerde 3 bin Euro'ya yaklaştı. Hatta Batı Avrupa'daki bazı ülkelerin işçilik maliyetiyle aynı duruma geldik diyebilirim."