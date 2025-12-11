Anadolu Grubu’ndan Özbekistan’da stratejik otomotiv yatırımı

75. yılını kutlayan Anadolu Grubu, Vizyon 2035 kapsamında otomotiv alanındaki ilk yurt dışı üretim yatırımını hayata geçirdi. Anadolu Isuzu, Özbekistan’da uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun yüzde 75,2’lik hissesini 80 milyon dolar karşılığında devraldı. Satın alma sonrası grup yönetimi, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov tarafından Taşkent’te kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, 2021’den bu yana içecek sektöründe güçlü varlık gösterdikleri Özbekistan’da şimdi otomotivle büyüdüklerini belirterek, “Bu yatırım hem Türkiye’ye hem Özbekistan’a değer katacak” dedi.

(Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı)

Vizyon 2035: Bölgesel liderlik ve çok sektörlü büyüme

Yatırım, Anadolu Grubu’nun bölgesel üretim gücünü artırma hedefinin önemli bir parçası. Yazıcı, SamAuto satın almasının Orta Asya’da çok sektörlü güçlü bir oyuncu olma yolunda kritik bir adım olduğunu vurguladı. Bu sürecin iki ülke arasında üretim ve ticaret hacmini artıracağı ifade edildi.

Anadolu Grubu bugün 20 ülkede 1 milyar tüketiciye ulaşıyor; 100’e yakın üretim tesisi ve 100 binden fazla çalışanıyla 8 sektörde faaliyet gösteriyor.

Otomotivde yeni dönem ve grubun küresel etkisi

Grubun toplam cirosunda Migros, Coca-Cola İçecek ve bira operasyonları başı çekerken otomotivin payı yüzde 8 düzeyinde bulunuyor. SamAuto yatırımıyla birlikte Anadolu Isuzu’nun bölgedeki üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli güçlenecek.

2024’te 564 milyar TL ciroya ulaşan Anadolu Grubu, gelirlerinin dörtte birini uluslararası operasyonlardan elde ediyor. “Vizyon 2035” kapsamında hedef, sürdürülebilir kârlı büyüme ve bölgesel liderliğin pekiştirilmesi.

Bu stratejik yatırım, Türk otomotiv endüstrisinin Orta Asya’da yeni bir dönem başlatması bakımından da önem taşıyor.