Anadolu Isuzu, BIG.e'nin seri üretimine başladı

Anadolu Isuzu Otomotiv'in geliştirdiği ve seri üretime geçen elektrikli BIG.e, sıfır emisyonlu, düşük işletme maliyetli ve yüksek verimli yapısıyla dikkat çekiyor.

"Sürdürülebilir geleceğe katkı"

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz ve Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip tesislerinde üretilen BIG.e, yerli üretimin gücünü ortaya koyarak ülkemizin teknolojik yetkinliğini uluslararası pazarda temsil edecek bir simge niteliğinde... Seri üretime geçtiğimiz ve sipariş sürecini başlattığımız BIG.e, şehir içi taşımacılıkta verimli, ekonomik ve düşük işletme maliyetli bir alternatif sunarak pazarda fark yaratacak. BIG.e, Anadolu Isuzu’nun hafif ticari araç segmentinde genişleyecek olan ürün portföyünün önemli bir göstergesi.”

BIG.e’nin Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirlik vizyonundaki rolüne vurgu yapan Arıkan, “BIG.e, yeşil enerjiye geçişi destekleyen en önemli adımlarımızdan biri. Sıfır emisyon değerleriyle karbon ayak izimizi azaltarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunuyor” dedi.

Teknik özellikleri ve şarj altyapısı

Yaklaşık 4 metreküp iç hacme ve 1000 kg taşıma kapasitesine sahip olan BIG.e, 9.4 kW gücündeki elektrikli motora sahip. BIG.e 10,5 kWh batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km ve 21 kWh batarya ile 170 km menzil sunuyor. Tıpkı bir cep telefonu gibi standart prizden şarj edilebilmesi ve farklı şarj çözümleriyle kısa sürede tam kapasiteye ulaşabilmesi, BIG.e’yi segmentinde benzersiz kılan özelliklerden biri haline getiriyor.