Anadolu Isuzu ve Vodafone Business’tan ticaride bir ilk

Ticari araç segmentinde 50 yılı aşkın süredir üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu, işletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business’ın Red Kontrol çözümünü tercih etti.

Anadolu Isuzu, Red Kontrol çözümü ile tüm üretim hattını uçtan uca anlık takibini sağlayarak ticari araç sektöründe bir ilki gerçekleştirdiğini duyurdu.

Anadolu Isuzu; araçların fiziki konumlarının belirlenebilmesi ve üretimin anlık olarak takip edilebilmesi, araçlar istasyonlara geldiğinde araçla ilgili müşteri istekleri, kalite, mühendislik değişiklikleri gibi bilgilerin 3 boyutlu görsel desteği ile operatörlere ulaştırılması, operatörlerin araç üretimi ile ilgili bilgilere dijital olarak istasyonlarda erişebilmesi ve böylelikle dijital çalışma ortamının oluşması, üretim verimlilik artışı ve teslimat zamanlarında iyileşme ve projenin devam etmekte olan fazında sağlanacak teslimat süre planlarının simüle edilebilmesi gibi katkılar elde etti.