Anlaşma imzalandı: Uçan otomobil için tarih belli oldu!

Uçan arabalar uzun süredir geleceğin teknolojisi olarak görülüyordu. Ancak önümüzdeki birkaç yıl, bu araçların gerçekten ticari hayata geçip geçemeyeceğinin belirleneceği kritik dönem olacak.

Çin ve Dubai’de bu yıl başlaması planlanan ticari operasyonlar rekabeti kızıştırırken Japonya’nın Toyota City merkezli SkyDrive’ı da sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

2028 takvimi netleşti

SkyDrive Başkan Yardımcısı Yugo Fukuhara, şirketin hedefini açıkça ortaya koydu, "2028’de ürünlerimizi başarıyla teslim etmeye odaklanan bir takvimle çalışıyoruz" dedi.

Bu kapsamda SkyDrive, Dubai merkezli helikopter charter şirketi AeroGulf Services Company ile 20 uçan otomobil için anlaşma yaptı. Planlanan teslimatlar 2028’de 10, 2029’da ise ek 10 araç şeklinde.

Hava taksilerle yolcu taşıyacaklar

Yurt içinde ise Osaka Metro ve Kyushu Railway Company, SkyDrive araçlarını kullanarak 2028’de hava taksi hizmeti başlatma ihtimalini değerlendiriyor. Analistlere göre uçan taksilerin yaygınlaşması ise 2030’lu yılları bulacak.

Kara ve deniz üzerinde uçuş testleri

SkyDrive, geçen hafta Yamaguchi eyaletindeki test tesislerini ilk kez basına açtı. Kara ve deniz üzerinde uçuş testlerinin yapılabildiği alanda planlanan gösteri uçuşu, rüzgâr koşulları güvenlik standartlarını karşılamadığı için iptal edildi. “Uçan otomobil” ifadesi yaygın olarak kullanılsa da araç, resmî olarak bir uçak türü olarak sınıflandırılıyor.

Toyota da yatırım yaptı

SkyDrive’ın geliştirdiği araç, 12 motor ve çok rotorlu (multicopter) bir yapıya sahip. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki araç, boyut ve ağırlık açısından ABD’li Joby Aviation’ın modelinden daha kompakt. Joby’ye yatırım yapan şirketler arasında Toyota da bulunuyor.

SkyDrive modeli, pilot dahil üç kişilik olacak şekilde tasarlandı ve daha çok şehir içi kişisel ulaşım hedefliyor.

İniş-kalkış alanları en büyük sorun

Uzmanlara göre en büyük sorunlardan biri, şehirlerde iniş-kalkış alanları oluşturmak.

Mitsubishi Araştırma Enstitüsü’nden Takashi Ohki, özellikle Tokyo gibi yoğun kentlerde bunun kritik bir engel olduğuna dikkat çekiyor.

Sadece bir firma sertifika aldı

Bunun yanında, uçan arabaların piyasaya çıkabilmesi için havacılık otoritelerinden “tip sertifikası” alınması gerekiyor. Bu süreç yıllar sürebiliyor. Şu ana kadar yalnızca Çinli EHang bu sertifikayı alabildi ve operasyonları Çin ile sınırlı.

Yılda 50 araç üretme kapasitesi

2018’de kurulan SkyDrive, üretim için Suzuki ile iş birliği yapıyor. Shizuoka’daki tesislerde yılda yaklaşık 50 araç üretme kapasitesi hedeflenirken, otomotiv sektöründeki seri üretim yöntemleriyle bu sayının artırılması planlanıyor.