Araba fiyatları artacak mı, düşecek mi?

Araba fiyatları tüketicilerin odağında. Bahar ve yaz döneminde satışların artması beklenirken tüketiciler araba fiyatları artacak mı, sorusuna yanıt arıyor. COVID-19 pandemisi ile birlikte üretimde yaşanan aksaklıklarla birlikte talebin karşılanamadığı otomotiv sektöründe bu kez de Rusya-Ukrayna savaşı etkisini gösteriyor. Üretimin talebi karşılamadığı dönemde artan fiyatlar, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesiyle yükselişine devam ederken, şimdi de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle üretimde yaşanan maliyet artışlarının araba fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İTO Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan, DÜNYA Gazetesi'ne yaptığı açıklamada otomobil fiyatlarının yüzde 25 oranında artmasının beklendiğini söyledi. Otomobil fiyatındaki artış ile birlikte pazarın son yıllarda daraldığını söyleyen Gülan, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı zamlar ile birlikte araba fiyatlarının artacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte sadece paladyum fiyatının arttığını ve bunun neticesinde içten yanmalı motor üretimi maliyetinin 200 dolar arttığını söyleyen Gülan, tüm maliyetlerin toplandığında kurların artmaması halinde bile fiyatın yıl sonuna kadar yüzde 25 artacağını belirtti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise yeni zamların kaçınılmaz olduğunu ve mayıs-haziran itibariyle zamların görülmeye başlayacağını söyledi.

DS Automobiles CEO'su Beatrice Foucher ise hammadde fiyatlarının artması, çip krizi, artan talep, lojistik maliyetlerindeki artış nedeniyle otomotiv üreticilerinin de fiyatları arttırmak zorunda kaldıklarını ifade etti.