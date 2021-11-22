Araba fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada ekonomiler kötüye giderken, doların Türk Lirası karşısında değer kazanması, tedarik ve çip üretimi gibi konularda yaşanan sorunlar otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Son bir yıl içinde otomobil fiyatları yüzde 40 civarında yükselirken, tüketiciler artık otomobili bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu durumda sadece sıfır araba fiyatları değil, 2. el araba fiyatları da yükselmeye devam ediyor.

Fiyatlar neden yükseliyor?

Araba fiyatları özellikle döviz kuruna paralel olarak yükseliyor. Önceleri ayda bir araba fiyatlarını güncelleyen markalar artık aynı ay içerisinde birden fazla kez otomobil fiyatları güncellemesine gidebiliyor. Örneğin kasım ayında fiyatlar ikinci kez güncellenirken, araba fiyatları yüzde 2 ila 4 arasında artmış oldu.

2. el araba fiyatları da yükseliyor

Sıfır araba fiyatlarının el yakması nedeniyle tüketiciler 2. el araba için harekete geçerken, yüksek talep 2. el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, bazı modellerin ikinci el fiyatları, sıfır km’ye göre 10-15 bin TL daha yüksek fiyatla satılıyor. Sadece son iki haftada ikinci el oto fiyatlarının yüzde 10’a yakın yükseldiği belirtilirken, yılsonuna kadar aynı oranda yeni bir zam daha bekleniyor. 2022 Mart ayına kadar ise beklenen zam oranı yüzde 25.