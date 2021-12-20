Araba fiyatlarında son durum: İkinci el araba fiyatları artacak mı?

Türkiye'de araba fiyatları tutulamıyor. Hızla artan fiyatlar ile birlikte sıfır araba almak isteyenler 300 bin TL'nin altında araç bulamazken, aynı zamanda bayilerde otomobil bulmak da zorlaşıyor. Çip krizi nedeniyle üretimin azalması tüketicilerin sıfır araç bulmasını neredeyse imkansız hale getirirken, bu durum ikinci el arabaya talebi artırıyor. Sıfır araba fiyatlarının artışına artan talep de eklenince ikinci el araba almak da epeyce zorlaşmış durumda.

Döviz kuru ile fiyatlar katlandı

Döviz kuruna endeksli olarak artan sıfır araba fiyatlarında son bir aydaki artış yüzde 50'yi geçti. Aynı dönemde vergi dilimi değişen bazı modellerdeki fiyat artışı ise yüzde 100'ün üzerinde oldu. Pandemiyle başlayan çip krizi ile üretim sekteye uğrarken, bu durumun pazardaki daralmayı hızlandıracağı öngörülüyor. Sektör temsilcileri 2022'de kayıplarının daha da büyüyeceğini söylerken, en acil ihtiyaçlarının öngörülebilirlik ve matrah düzenlemesi olduğunu belirtiyor.

Yüzde 50 ÖTV diliminde sadece Egea kaldı

Kurdaki hızlı yükselişle birlikte yüzde 50 ÖTV bareminde sadece bir model kaldı. Ağustos ayında 10 lira olan euro, geçen hafta 19 liraya dayanırken, bu hafta ise 19 liranın üzerine çıktı. Otomotiv markaları fiyatlarında güncellemeye giderken, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Kia gibi markaların kısa süre öncesine kadar yüzde 50 ÖTV dilimine giren modelleri yeniden yüzde 80 vergi dilimine çıktı. 300 bin TL'nin altında kalan tek model ise Fiat Egea Sedan baz versiyonu oldu ancak bu modelin de kısa süre içerisinde 300 bin TL'nin üzerinde fiyatlanması bekleniyor.

Aysel Yücel'in haberine göre; son dönemde yapılan fiyat değişimlerine birkaç örnek vermek gerekirse; kasım başında 202 bin TL olan manuel vitesli baz versiyon Cilo’nun (1.0 TCe ECO) liste fiyatı, 19 aralık itibarıyla 404 bin TL’ye ulaştı. Vergi dilimi değiştiği için sadece 1 günde aracın fiyatı 100 binden fazla arttı. 3 Kasım’da 194 bin TL olan Renault Taliant’ın dünkü liste fiyatı 399 bin TL’ydi. Kia Rio’nun manuel vitesli baz versiyonun 3 Kasım’da 191.900 TL olan fiyatı, 19 Aralık’ta 331 bin TL’ye yükseldi. Hyundai’nin İzmit’te ürettiği i10’nun fiyatı da aynı dönemde yüzde 70’ten fazla artarak 300 bin TL’yi geçti. Ancak web sitesinde liste fiyatları güncellendiği için net zam oranın bugün (pazartesi) belli olması bekleniyor. Diğer yandan, daha üst segmentte yani yüzde 80’lik diliminde olan, birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan C-SUV segmentindeki Peugeot 3008’in de fiyatı bu dönemde yüzde 55 artarak 753 bin TL’ye çıktı.

2022'de siparişler azalabilir

Artan fiyatlarla tüketiciler düşük segmentlere yönelirken, fiyatların aşırı artması ile sıfır otomobile ilgi azalıyor. Markalar da önünü göremediği için 2022 planlarını yapmakta zorlanıyor. Birçok marka temsilcisi, şu anda en büyük sorunlarının öngörü yapamamak olduğunun altını çiziyor. Şimdiden bazı markaların 2022 siparişlerini azaltma yoluna gideceği belirtiliyor.

Bu durumun ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor. Sıfır otomobil almakta zorlanan tüketiciler ikinci ele dönerken, ikinci el araba fiyatlarının da yükseleceği düşünülüyor.