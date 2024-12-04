arabam.com: Araç alımında ekspertizler devre dışı kalıyor

arabam.com, oto ekspertiz hizmetlerine yönelik 730 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada “Araç alım satım süreçleriniz için oto ekspertiz hizmetinden faydalanır mısınız?” sorusuna katılımcıların %38’i “evet” yanıtını verirken, %62’si “hayır” yanıtını verdi. Ekspertiz yaptıranlar ise bu hizmet tercihlerinde kurumsal firmalardan hizmet almak istediklerini belirtirken aynı zamanda hem uygun fiyatlı hem de kaliteli olmasını istiyor.

Kurumsallığa önem veriliyor

Oto ekspertiz tercih eden katılımcılara “Oto ekspertiz hizmeti alacağınız kurumlara nasıl karar verirsiniz?” sorusu sorulduğunda %52’si hizmeti alacakları kurumları seçerken kurumsallığa önem verdiklerini belirtti. Bu durum, oto ekspertiz hizmetinde güvenilirlik ve profesyonellik beklentisinin ön planda olduğunu gösteriyor. Yanıtların %26’sı ise arkadaş tavsiyesi doğrultusunda karar verildiği yönünde. Katılımcıların %12’si ise sosyal medya ve internet araştırmalarını dikkate aldıklarını söyledi.



Ekspertiz hizmeti seçimlerinde, uygun fiyat ve hizmet kalitesi de dikkat çekiyor. Anket sonuçlarına göre, “Oto ekspertiz hizmeti alırken hangi kriter sizin için önemlidir?” sorusuna katılımcıların %29,4’ü uygun fiyatı, %26,8’i hizmet kalitesini, %25,5’i uzman personeli, %14,4’ü referansları en önemli kriter olarak açıklıyor.

Oto ekspertiz hizmeti en çok araç satın alırken kullanılıyor

Gerçekleştirilen araştırmada “Oto ekspertiz hizmetini hangi amaçlar için tercih ediyorsunuz?” sorusuna yanıtlayıcıların %66’sı araç satın alırken, %16,7’si araç satarken, %5,9’u araçta bir sorun olduğunda, %6,4’ü periyodik kontroller için tercih ettiğini belirtti. Muayene öncesi kontroller ise %4,9 oranıyla en düşük tercihler arasında yer aldı.