Araç bakımına 8,8 milyar dolar harcadık

Frost & Sullivan’ın, OSS Derne­ği için hazırladığı Türkiye Oto­motiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik Analizi, bi­nek araç ve hafif ticari araç kap­samında sektörü mercek altına aldı. Rapora göre, satış sonrası yenileme pazarının binek araç ve hafif ticari araç kapsamında 2023 yılı geliri, 6 milyar 466 mil­yon dolar olarak belirlendi. Ağır ticari araç grubu da eklendiğin­de 2023 yılı sonu itibarıyla satış sonrası yenileme pazarının ge­liri 8,85 milyar dolara ulaşıyor.

Rapora göre 2023 yılında lastik satışından 1,59 milyar dolar, akü­den 373,4 milyon dolar, yağ deği­şiminden 602 milyon dolar, fren­den 535 milyon dolar, çarpışma elemanlarından 555 milyon do­lar, şanzımandan 255 milyon do­lar, filtrelerden 261 milyon dolar, soğutma sisteminden 120 mil­yon dolar ve aydınlatma ürünle­rinden de 178 milyon dolarlık ge­lir elde edildi. Bu da satış sonrası yenileme pazarı cirosunun yak­laşık yüzde 25’inin lastik satışın­dan elde edildiğini ortaya koyu­yor. Bu rakamların 2028 yılında lastik satışında 2,03 milyar dola­ra, aküde 465 milyon dolara, yağ değişiminde 746 milyon dolara, frende 660 milyon dolara ulaş­ması bekleniyor.

Araç parkının 4’te 1’i 21 yaş ve üzerinde

Rapora göre, toplam araç parkı 28 milyon 740 bin adet. Rapor, araç parkının ortalama yaşını da ortaya koydu. Buna göre parkın yüzde 24’ü 21 yaş ve üzeri, yüzde 22’si 0-5 yaş, yüzde 22’si 6-10 yaş, yüzde 19’u 11-15 yaş ve yüzde 13’ü de 16-20 yaş aracı araçlardan oluşuyor. 2020'de binek araçların ortalama yaşı 13,2, hafif ticari araçların ise 12,3 olarak kayda geçerken ağır ticariler dahil ortalama yaş 13 olarak belirlenmiş.