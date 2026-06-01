Araç fiyatları yükseldi, alıcılar piyasadan uzaklaştı

ABD otomotiv sektörü, 2026 yılında da yeni araç satışlarının 16 milyon adet seviyesinin altında kalmasını bekliyor. Sektör temsilcileri, pandemi öncesinde yıllık 17 milyon adedi aşan satış rakamlarına dönüşün ancak on yılın sonlarına doğru mümkün olabileceğini öngörüyor.

The Wall Street Journal'ın aktardığı verilere göre, COVID-19 salgınından bu yana yaklaşık 1 milyon yeni araç alıcısı piyasadan çekildi.

Artan maliyetler talebi baskılıyor

ABD'de yeni bir otomobilin ortalama fiyatı 50 bin dolar seviyesine yükselmiş durumda. Otomobil üreticileri, yüksek faiz oranları, akaryakıt maliyetleri ve enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

Volvo Ticari Operasyonlar Direktörü Erik Severinson, yaşanan gelişmelerin otomotiv sektörü için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Üreticiler indirim yerine kârlı modellere yöneliyor

Sektörde dikkat çeken bir diğer gelişme ise üreticilerin satışları artırmak için agresif indirim kampanyalarına başvurmaması oldu. Özellikle SUV ve pickup segmentindeki yüksek kâr marjları şirketlerin gelirlerini desteklemeye devam ediyor.

General Motors, pickup ve SUV üretimini artırmak amacıyla yeni yatırımlar yaparken, Ford ise daha düşük fiyatlı elektrikli pickup modelleri üzerinde çalışıyor. Buna rağmen şirketler geniş çaplı düşük maliyetli model stratejilerine yönelmiyor.

Araçların yaşı rekor seviyeye çıktı

Yeni araç fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketiciler mevcut araçlarını daha uzun süre kullanmayı tercih ediyor. S&P Global verilerine göre ABD yollarındaki araçların ortalama yaşı 13 yıla ulaşarak tarihi zirveye çıktı.

Kullanılmış araç fiyatlarının da yükselmeye devam ettiği belirtilirken, gümrük tarifelerinin üretim maliyetlerini artırması sektör üzerindeki baskıyı daha da güçlendiriyor. Ford'un geçen yıl tarifeler nedeniyle yaklaşık 2 milyar dolar ek maliyet üstlendiği ifade edilirken, Stellantis'in 40 bin doların altında fiyatlandırılacak yedi yeni model hazırlığında olduğu bildirildi.