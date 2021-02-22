Araç kiralama sektörüne can suyu DHMİ’den

Trafik cezaları konusundaki düzenlemenin ardından araç kiralama sektörüne bir müjde de DHMİ’den geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), havayolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021’e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarları iptal etti, önümüzdeki dönem için de yüzde 50 indirim kararı aldı. TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “DHMİ’nin kararı, sektöre adeta can suyu oldu. 2021, son üç yıldır daralan sektör için kayıpları telafi ve yeniden büyüme yılı olacak” dedi.

Üst üste gelen müjdeli haberlerle bu yıla umutlu başladıklarını ifade eden TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Trafik cezalarındaki düzenlemenin hemen ardından DHMİ’nin aldığı kira bedelleri kararı, araç kiralama sektörü olarak 2021 yılına oldukça moralli başlamamızı sağladı. Önümüzmüzdeki dönem kiralarının yüzde 50 indirimli uygulanacak olması araç kiralama sektörü açısınçısından oldukça stratejik ve değerli eğerli bir karar oldu” diye konuştu. u. Hatırlanacağı gibi, araç kiralama alama sektörü 2021 yılına müjdeli eli bir haberle girmişti. Trafik cezaları zaları konusunda sektörün 65 yıldır ldır beklediği yasal düzenleme yapıldı. İlk kez DÜNYA’nın günndeme taşıdığı yeni düzenlee- meye göre; trafik kural ih- lali yapan kiralık araçların tescil plakasına uygulanan cezai işlemlerin Kiralık Araç Bildirim Sistemi’nden (KABİS) tespit edilmesi halinde, doğrudan aracın n kiracısına uygulanacak.

Yüksek faiz, talebi artıracak

İnan Ekici, bu yıl pandeminin minin seyrine bağlı olarak filo yatırımıırımını iki kattan fazla artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ekici, “Alınan tedbirler ve aşı uygulamalarıyla birlikte pandeminin kontrol altına alınarak hayatımızı bu düzeyde etkilemeyeceğini, ekonomilerin toparlanma sürecine gireceğini, ekonomik aktivitenin hızlanacağını, ğı buna bağlı olarak kaynakların verimli ve kullanımı adına sunduğu avantajlardan av ötürü operasyonel araç ar kiralamanın tercih unsuru olacağını ol düşünüyorum. Ben bu yılı yı daralma değil, kayıplarımızı telafiye başladığımız yıl olarak görüyorum. Ancak, yeniden altını çizmek gerekirse bu yorum günlük kiralama tarafında pandeminin seyrine bağlı olacak. Uzun dönemde ise özellikle ekonomik grupta kiralamanın sağladığı fayda artacak. Firmalar, faizlerin yüksek olduğu noktada ana parasını kendi alanları dışında kullanmak istemeyecek. Yani satın alma yerine kiralamaya yönelecekler. Tüm bu olumlu sinyallerle birlikte, 2020 yılında 57 bin 500 adet civarında satın alma yapan sektörün, bu yıl pandeminin etkisi azaldığı takdirde, geçen senenin iki katından fazla araç alabileceğini söyleyebilirim” diye konuştu. Araç kiralama şirketleri bu yılın ilk iki ayında 7 bin aracı filoya kattı.

İnan Ekici, araç filosunda 2017 yılının rakamları olan 360 binli adetlere gelmelerinin ise biraz zaman alacağını dile getirdi. Ekici, “En erken 2023 veya 2024’de bu rakamları yakalayabiliriz” dedi.

Bu kez havlu atan olmadı

İnan Ekici, pandemi nedeniyle birçok sektörün durduğu ya da faaliyetlerini yavaşlattığı bir yılda, sorunlu alacaklarını ve nakit akışlarını iyi yönettiklerini söyleyerek, “Şirketlerin araç parklarını küçülttüğü ve ödeme güçlüğü yaşadığı, araç bulunurluğunun çok düşük olduğu bir ortamda sektör olarak müşterilerimize çözümler ürettik. Ödeme vade uzatımları gibi kolaylıklar sağladık. Sektörümüz bu anlamda iyi bir stres testinden geçti ve geçmeye devam ediyor. Kiralama şirketlerinin 2018’de yaşadığı o çok kötü dönemdeki dayanıksızlığı yok. Bu kez iflas eden olmadı. Şu an kiralama şirketleri her şeye rağmen dayanıklı durumda” şeklinde konuştu.

KOBİ’ler azaldı, büyükler ucuz araca yöneldi

TOKKDER Başkanı İnan Ekici, geçen yıl sektörde müşteri tarafında yaşanan değişimlere dikkat çekerek, KOBİ’lerin sayısının azaldığını, ayrıca lüks araçtan daha ucuz olan C segmentine kayış olduğunu söyledi. KOBİ sayısındaki azalmanın etkisiyle 2019’da 40 bin 500 olan müşteri sayısı, 2020'de 36 bin 600’e geriledi. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50,8’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,7 ve üst-orta sınıf araçlar 12,9 pay aldı. SUV gövde tipli araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Sektörün araç parkının yüzde 86,4’ünü dizel araçlar oluşturdu. Hibrit ve benzinli araçlara talebin arttığını söyleyen Ekici, “Benzinli araç talebindeki artışın nedeni düşük ÖTV diliminde kalarak daha ekonomik olma isteği” dedi. 2020 yılında Renault yüzde 24,4 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 15,2 ile Fiat, yüzde 11,7 ile Ford ve yüzde 11,6 ile Volkswagen takip etti.

Sektörün üç talebi var

2020'de kiralamaların yüzde 70'i 30 ay ve üzerinde gerçekleşti. İnan Ekici, tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisinin içinde bu dönemde, mevcut araçlarını yenilemek yerine kira sürelerini uzatmak istediğine dikkat çekerek, "Mevzuat gereği, sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamıyoruz. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi. Sektörün bir diğer beklentisi ise kiralık araç hırsızlıklarının önüne geçilebilmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması ve bu suça uygulanan cezanın artırılması. Araç kiralama şirketleri ayrıca, talebin arttığı karavan kiralama işinin istenilen seviyeye gelmesi için ÖTV oranlarının düşürülmesini istiyor.