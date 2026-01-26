Araç kiralama sektörünün filosu 2025’te 372 bin araca geriledi

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER), NielsenIQ iş birliğiyle hazırladığı “TOKKDER Kiralama Sektör Raporu”na göre, 2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla araç kiralama sektörünün toplam araç parkı 372 bin 335 adet olarak gerçekleşti. Sektörün filo büyüklüğü 2024 yılı sonunda 402 bin 800 adet seviyesindeydi.

Rapora göre araç kiralama sektörü, 2025 yılında toplam 278 milyar 158 milyon TL tutarında araç alımı yaparken, yıl sonu itibarıyla ödenen toplam vergi tutarı 109 milyar TL’ye ulaştı. Sektör, yalnızca yılın son çeyreğinde 91 bin adet araç satın aldı.

TOKKDER 2025 dördüncü çeyrek verilerine göre operasyonel kiralama sektörünün toplam araç parkı 234 bin adet olurken, sektörün aktif büyüklüğü 314,7 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde operasyonel kiralamada 121 milyar TL’lik araç yatırımı yapılırken, 63 milyar TL’yi aşan vergi katkısı sağlandı. Günlük kiralama sektöründe ise toplam araç parkı 138 bin adede, yıllık kontrat sayısı 1,09 milyonun üzerine çıktı.

Raporda, hibrit ve elektrikli araçların kiralama filolarındaki payının artmaya devam ettiği de vurgulandı. Operasyonel kiralama filolarında hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 13’ün üzerine çıkarken, günlük kiralamada bu oran yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti.

"Dezenflasyon süreci sektöre alan açabilir"

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, pandemi sonrası küresel ekonomik yavaşlama, enflasyon baskıları ve sıkı finansman koşullarının sektörde büyümeyi sınırladığını belirterek, dezenflasyon süreciyle birlikte faizlerde yaşanacak olası gerilemenin 2026 yılında sektör için yeni bir toparlanma alanı yaratabileceğini ifade etti. Tangün, araç kiralama sektörünün paylaşımlı ve esnek mobilite çözümleriyle hem ekonomik büyümeye hem de sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmayı sürdürdüğünü vurguladı.