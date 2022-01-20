Araç kiralama şirketlerinin ‘kara liste’ uygulamasına fren

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), araç kiralama şirketlerinin ‘kara liste’ uygulamalarını, kendi aralarında paylaşmalarını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı buldu.

Kurul, araç kiralama şirketlerinin bir sonraki kiralamada kullanmak üzere kendi müşterilerine yönelik böyle bir liste tutabileceğini, ancak bunların başka kiralama şirketleriyle paylaşılmasının engellenmesi yönünde tedbir alınması gerektiğine karar verdi. Kararda kara listelerin, kişilerin araç kullanımında meydana gelen olumsuzlukları içeren bilgilerini içerdiği kaydedildi.

Kararda, araç kiralama yazılımcısı ve satıcısı kişilerin araç kiralama firmalarına kara liste özelliği de içeren yazılımlar sunduklarını fakat bu yazılımların, sistemin başka araç kiralama firmalarına açılacak şekilde tasarlandığı bilgisi yer aldı.

Kararın son bölümünde yer alan bilgilere göre, önlem almadan kanuna aykırı şekilde kara liste uygulamasına başvuran şirketlere, Kanunun 18’inci maddesi uyarınca 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.