Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu artık alınmayacak!

Araç muayane istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Mevcut sözleşmelerin bitiminden itibaren hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için özelleştirme hazırlık çalışmalarının başlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'yla araç muayene hizmeti 20 yıl süreyle özelleştirilecek.

İhalede teklif verme süresi dün sona erdi. Kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak.

Kredi kartına komisyon alınmayacak

20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak. Yeni dönemde kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde, kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak ve işleticiler tarafından üstlenilecek.

31 milyon araç yollarda

Özelleştirme ihalesi kapsamında trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri, Avrupa Birliği standartlarında yapılacak.

Türkiye'de yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunuyor. Araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturuyor. Mevcut durumda ülkede 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu faaliyet gösteriyor.